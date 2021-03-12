泛民47人初選案｜21被告再作保釋申請　岑子杰梁國雄被拒

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-12 11:24

47名民主派人士因組織和參與「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，21人不獲保釋，今（12日）於西九龍裁判法院申請保釋覆核，案件由國安法指定法官蘇惠德審理，開審前法院外再現排隊旁聽的人龍。法庭會分三批進行，屬首批處理的梁國雄、岑子杰及袁嘉蔚等，其保釋覆核已被拒絕。區諾軒甫出庭亦放棄申請。各被告亦有趁出庭機會與公眾席的親友揮手飛吻。

被告趁機向家人飛吻及揮手

首批處理的被告包括區諾軒、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、岑子杰、毛孟靜和梁國雄。 梁國雄在開庭前多次向公眾席飛吻，區諾軒擺出OK和心心手勢，岑子杰揮手，袁嘉蔚和岑子杰共擺出心心手勢，梁晃維不時和袁交談。吳政亨和毛孟靜則表現平靜。

另兩節的保釋覆核將會分別聽取8人及6人的申請。庭內安排了24個記者席，家屬亦可坐在公眾席，其他公眾人士需要在延伸庭觀看直播。

21人上庭排隊入庭人龍再現。(詳看下圖)

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袁嘉蔚陳詞落淚哽咽

區諾軒不進行保釋覆核申請，梁國雄和岑子杰的保釋覆核被很快被拒，3人均放棄每8天申請保釋覆核的權利。吳政亨、梁晃雄、袁嘉蔚的申請隨後被被拒，他們均保留每8天保釋覆核權利，下周五（19日）再訊。袁嘉蔚今並沒有律師代表，她親自陳詞時落淚哽咽。蘇惠德指其被告沒有提出重大環境改變（material change），袁嘉蔚的保釋覆核被拒絕。毛孟靜代表律師呈交文件陳詞，總裁判官蘇惠德將押後12時再處理毛孟靜保釋覆核。其餘同時段被告的申請已被拒。蘇惠德在拒絕梁晃雄的申請有稱梁可考慮向高等法院再申請保釋。

21名再作保釋申請的被告的情況。(詳看下圖)

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7名被告上周決定放棄8日上權利

7名被告早前已表示放棄8天後申請保釋覆核的權利，包括趙家賢、鍾錦麟、劉澤鋒、李嘉達、譚凱邦、劉頴匡和范國威。另戴耀廷亦放棄再作保釋申請。

而獲准保釋的15名被告當中有11人被律政司提出覆核，法官昨拒絕律政司就黃碧雲的覆核申請，批准她保釋，並批准律政司就伍健偉的覆核，伍健偉不獲保釋，須繼續還押。

至今已有5人獲准保釋，及他們的保釋條件。(詳看下圖)

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11人有待律師司覆核其保釋，並會於周六及下周一聆訊。(詳看下圖)

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47名被告被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

控罪指，被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

而被告為達致該謀劃，參選或不參與立法會選舉，並承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。

案件編號：WKCC813/2021