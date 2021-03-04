35+初選｜47人全部還柙　親友痛哭暈倒　家屬批司法制度已扭曲

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-04 23:21

47名泛民人士疑因參加去年「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，連續4日「馬拉松」式提堂聆訊，總裁判官蘇惠德終在傍冕批准其中15人保釋，惟律政司代表即提出覆核保釋決定，最終47人全部繼續還押。部份被告與家屬在不足10分鐘內經歷驚喜與失望，心情如像過山車，惟最終只有失望。 到庭旁聽的家屬亦只能透過延伸庭的電視直播目送親人離開犯人欄，庭內庭外均是落淚痛哭的畫面。有家屬稱結果雖是意料之內，但不滿律政司的舉動，形容非常嚴苛，也不滿司法機構未能獲安排家屬進庭旁聽，只能在熒幕看見家人細小的容貌。

47人保釋申請結果公布、庭外親友痛哭

+ 5 + 5 + 5

入夜後，逾百人在西九龍裁判法院內外聲援，部分人亮起手機燈，高叫「香港人加油」及「光復香港，時代革命」等口號。由於律政司在庭上提出覆核批准保釋決定，最終所有人繼續還柙。

多名被告家屬面露倦容，在庭後會見傳媒。「長毛」梁國雄太太陳寶瑩指審訊結果是預料之內，但仍斥責保釋制度已完全扭曲，面對不合比例的裁決，對於未來審訊感毫不樂觀；又指港人已被困在一個「大監獄」，希望市民留意國安法的所有案件，面對已扭曲的司法制度。

多名被告家屬在庭後會見傳媒，各人面露倦容。（鄭子峰攝）

岑敖暉太太余思朗亦指，即使有心理準備會被拒絕保釋，但仍感傷心，認為律政司做法是極嚴苛及不合理，指會上訴至高院。對於控方申請將案件延後三個月，她亦認為非常不合理及不合比例，對此感到非常憤怒。她又不滿家屬均未能獲安排旁聽，只能熒幕見到丈夫細小的容貌，認為過去四天聆訊非常不公平，批評庭上資訊不流通。

逾百人在庭外聲援。（鄭子峰攝）

而劉頴匡女友Emilia在庭後質疑「政權在怕什麼？」，直斥「這不是一個法律程序，而是一個政治程序」，形容是「大家夾埋的一場戲」、「預先劇本，是演戲」，對上訴也不敢存厚望。被問及想對劉頴匡說的話，她只能說「撐住啦！」

呂智恆養母高女士知悉保釋裁決結果及原獲准保釋的15人要繼續還押後，在法院地下跪地痛哭及尖叫。她不滿律政司就保釋提覆核，批評是扼殺異見聲音，「做壞人會有報應，好痛心」，她指自己一手養大智恆，是一個良好青年，以他為榮。

呂智恆養母高女士知悉保釋裁決結果及原獲准保釋的15人要繼續還押後，在法院地下跪地痛哭及尖叫。（鄭子峰攝）

陳皓桓斥律政司失去人性

民陣召集人陳皓桓斥律政司覆核15人的保釋是失去人性，除了折磨被告及其家屬、朋友，還有爭取民主自由的香港人，呼籲市民要堅持信念、不要放棄民主自由及公義，直言「這是我們的原則及底線」。他說，被告對於聲援人士的行動感鼓舞，希望政府能立即回應人民訴求，而非打壓所有人及噤聲。

社民連吳文遠表示，過去一周，家屬每日要提心吊膽、以淚洗面，對律政司覆核保釋做法，他用兩個字形容「賤種」，稱律政司一手掃走15名被告及其家屬的希望，盼高院會批准保釋。

所有被告繼續還押，庭內庭外均是落淚痛哭的畫面。（盧翊銘攝）