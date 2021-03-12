1.1億頭獎六合彩下周五晚舉行　頭獎破紀錄期數無人中

撰文： 倪清江 最後更新日期： 2021-03-12 23:17

今晚（12日 )頭獎8,000萬元的六合彩再無人中，累計持續9期無人中頭獎，多寶累積增至9,005萬元，馬會公布延至下周五晚( 19日）才再攪珠，估計頭獎一注獨中可獲1.1億元。

今晚二獎每10元一注派彩578萬元，打破2016年1月2日每注派554萬元紀錄，但只有0.5注（投注一注5元）中，即只可取走239萬元。

▼六合彩恢復攪珠後投注站情況▼

投注站不售六合彩彩票

六合彩停辦近8個月，去年9月下旬才恢復，但經常無人中頭獎，在第四波新冠肺炎疫情爆發後，投注站一度不開放，重開後也一樣不售六合彩彩票，只可經程式或電話等方法投注，既影響每期投注額，也大幅降低下注數目，不過卻造就多次巨額頭獎彩金。

破紀錄連續9期無人中頭獎

對上一次有人中頭獎是今年2月2日，一注獨中獲得6,327萬元，此後一期有0.5注中，取走800萬元頭獎獎金的一半。之後連續8期都無人中，至今期累積多寶增至近7,000萬元，原預計10元一注獨中可得8,000萬元。但今晚再無人中頭獎，即連續9期落空，刷新新紀錄。

8000萬六合彩頭獎攪珠結果。

六合彩近10期攪出號碼。

二獎派578萬一注破紀錄

馬會公布，今晚無人中頭獎，二獎每10元一注派彩578萬元，打破2016年1月2日每注派554萬元紀錄，但今晚只有0.5注中。累積多寶共有9,000萬元，馬會下周二（16日）不設攪珠，延至下周五晚( 19日）舉行，估計頭獎一注獨中可獲1.1億元。

3月12日六合彩攪珠，頭獎一注獨中可獲8,000萬元，但卻無人中。（羅國輝攝)

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