泛民47人初選案｜再有3人獲准保釋　譚文豪郭家麒需續還柙

撰文： 朱棨新 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-13 18:12

47名有份參與去年民主派初選的人士，有15人在裁判法院獲准保釋，律政司對其中11人的保釋提出覆核，高院今(14日)處理其中5人的申請，由法官杜麗冰處理，她最終只是撤回了譚文豪及郭家麒的保釋，其餘三人包括：鄭達鴻、彭卓棋及柯耀林，杜官均稱認為有足夠理由相信他們在保釋期內，不會作出危害國家安全的行為，故准3人保釋外出，杜官並稱稍後會頒下判辭解釋，譚及郭須繼續還柙。譚妻得知譚未能保釋後落淚，郭妻離開時手持兩張寫有「砥礪前行、常存盼望」的黃紙。

今日再添3名被告獲准保釋，連同早前已獲保釋的5人，案中現已有8人獲准保釋，他們的保釋條件如下。(詳看下圖)

+ 6 + 6 + 6

彭卓棋柯耀林均准保釋

法庭在下午約5時開始處理今日最後一被告柯耀林的保釋覆核，柯由大律師郭憬憲代表。律師只是陳詞約20分鐘，法官即稱不批准律政司的申請，並准柯擔保，柯的親友得悉後喜極而泣。

下午近３時半，高院開庭處理彭卓棋的保釋覆核，杜官並在下午約4時半作出裁決，認為有充足理由相信彭不會在保釋期間作出危害國安行為，駁回律政司的申請，並准彭卓棋保釋。除原有保釋條件外，彭需提供多兩名人事擔保，各提供10萬元，即把其人事擔保由原有的10萬元增加至30萬元。

郭家麒保釋被撤 妻拿著黃紙離開

法庭在下午2時許重開，並先處理郭家麒的案件，郭由資深大律師蔡維邦代表。控辯隻方律師陳詞約1小時後，杜官接納控方說法，認為有充足理由相信郭會在保釋期間作出危害國安行為，撤銷郭家麒的保釋，郭須繼續還柙。郭太在郭被帶離法庭時，向郭做出心形手勢。

郭太在郭的聆訊結束後，即再到高院囚車位進入懲教範圍探望。她離開時手持住兩張紙，寫有：「給香港人，不離一棄、砥礪前行、常存盼望，加油！」她只簡單說：「多謝大家。」陪同郭太到法庭的張超雄透露，紙上的字是郭太寫的。

醫學會會長蔡堅今亦有現身，他到庭是準備到替郭做人事擔保，被問及郭被撤保釋時，蔡坦言是意料之內。

譚文豪妻子得悉譚的保釋被撤後一度落淚，她之後亦有與郭家麒太太等一同到過囚室，之後不發一言離開。（鍾妍攝）

譚文豪保釋被撤 妻子拭淚

法官杜麗冰在早上約11時45分處理被告譚文豪的保釋覆核，譚由資深大律師蔡維邦代表。杜官在聽取律師陳詞後，批准律政司的覆核申請，譚文豪原有的保被撤銷。法官指，沒有充足理由相信譚在保釋期間不會作出危害國安行為。案件審結後，旁聽人士向在犯人欄的譚揮手，譚亦揮手回應，並以右手按心口位置，譚妻在譚步入囚室後拭淚。

郭妻、譚文豪妻子及張超雄等人，在下午開庭前登記進入高等法院的懲教區域，相信是趁機會探望被還柙的譚及郭。

鄭鴻達離開法院的情況。(詳看下圖)

潘熙超時陳詞 鄭達鴻獲准保釋

法庭今早９時半先處理鄭達鴻的覆核，控方由副刑事檢控專員楊美琪代表，被告鄭達鴻由資深大律師潘熙代表。原定聆訊時間為1小時，先由控方陳辭，惟到潘熙發言時，他的陳詞花上近1小時至差不多11時，原定10時半處理譚文豪的申請亦須延後。杜官聽畢陳辭後稱，認為有充足理由相信鄭不會在保釋期間作出危害國安，故駁回律政司的覆核，鄭達鴻獲准以原有條件保釋。延伸法庭旁聽人士得悉法官決定後有人拭淚，亦有女親友在案件完成後擁抱。

鄭達鴻離閞法院著大家撐住

下午約4時20分，獲准保釋的鄭達鴻離開法院的羈留室，鄭達鴻離開法院時雙手合十，並說：「希望大家撐住，多謝大家支持。」他之後登上一部私家車，並與油尖旺區議會主席余德寶，與鄭的女友同車離開。

今早高院的情況。(詳看下圖)

+ 2 + 2 + 2

今早仍有不少被告的親友等到高等法院旁聽，但法院外未見有排隊人龍。資深大律師梁家傑今亦有到庭，郭家麒的妻子今早開庭前曾到囚室探望。

法官批准鄭達鴻的保釋申請後，一名男子到法院囚車出口位置，他右手拿著寫上「人民有顛覆暴政的理由」標語，左手持基本法，高呼「捍衛基本法」，另有一塊無舉起的標語寫有「疲勞審訊 人道沉淪」，約10名警察見狀上前把他包圍，並要求該男子出示身份證。

3人保釋被撤 4人有待覆核

本案共涉47名被告，案件上周在西九龍法院提堂時，破天荒地以馬拉松式4日聆訊才完成，總裁判官蘇惠德最終准15人保釋外出，惟律政司即提出反對，並即提出會就這15人保釋向高院申請覆核，並要全部獲保釋的人繼續還押。律政司翌日把原要覆核15人改為11人，4人上周五已獲保釋。高院把餘下11的保釋覆核分3天進行，早前亦已處理黃碧雲及伍健偉的申請，其中黃獲准保釋，伍的保釋則被撤銷，伍需繼續還柙。連同今日譚文豪及郭家麒的保釋亦被撤銷，至今已有3人的保釋被撤，高院下周一會處理餘下4人的保釋覆核。

3人被高院撤銷保釋。(詳看下圖)

4人下周一進行覆核聆訊。(詳看下圖)

遭蘇官被拒保釋的32人，其中21人昨亦有行駛他們每8日上庭一次的權利，部份人昨亦再作保釋申請，亦有部份甫上庭便放棄，最後全部繼續還柙。其中9人下周五會繼續行使其每8日上庭一次權利，及再作保釋申請。

涉案47名被告。(詳見下圖)

+ 41 + 41 + 41

47名被告被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

控罪指，被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

而被告為達致該謀劃，參選或不參與立法會選舉，並承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。

案件押後至5月31日再提訊。

案件編號：HCCP 110, 114, 118, 111及119/2021