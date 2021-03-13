村屋大王王光榮涉套丁被廉署拘捕　律師行認被查　王威信拒回應

撰文： 勞顯亮 最後更新日期： 2021-03-13 17:30

廉政公署（ICAC）昨日公布代號「芒草」行動，就一個位於元朗的小型屋宇（丁屋）地產發展項目懷疑涉及貪污詐騙調查，先後拘捕共24人。消息指包括「村屋大王」、王潘律師行創辦人王光榮，及其次子王德信。 律師行發聲明，承認被廉署調查，是該行「十多年前的客戶」，又指多年來被傳媒針對抹黑。王光榮長子、元朗區議會前副主席王威信，今日現身元朗站，無回應傳媒當面查詢。

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消息指，廉署搜查王潘律師行。（資料圖片 / 香港01記者攝）

王威信今日在facebook發布王潘律師行新聞稿，指廉署近日就是數年前客戶委託的事務對該行調查，該行配合，強調運作如常。

但新聞稿第二段就突然提到「過去兩年出現前所未有的政治動盪」，指該行被多番無理針對，動機居心叵測。

王威信曾任元朗區議會副主席，2019年721元朗西鐵站白衣人襲擊事件中，他身在現場。他今日（13日）代表經民聯現身元朗站的撐人大「完善」選舉制度簽名街站。《蘋果日報》報道，該報記者在街站向其查詢父親及胞弟被捕事宜，他沒有回應。

《香港01》2016年偵查報道，揭發王光榮一條龍建丁屋王國。

重溫報道：

【01偵查】村屋大王家族 一條龍建丁屋王國

王光榮家族四千萬買20萬呎錦田魚塘地 低價售鄧氏居民 大律師：套丁慣常手法

【01偵查】父子同一律師行工作 長子為元朗區議員

地政官家族夥商人 涉套丁建億元丁屋屋苑 地政署：或刑事調查

王潘律師行聲明

▼涉事丁屋屋苑「曉門」▼