廉署拘捕「村屋大王」王光榮等24人涉「套丁」　搜發展商、律師行

撰文： 鄭秋玲 李穎霖 最後更新日期： 2021-03-12 19:06

廉政公署今日（12日）證實，就一個位於元朗的小型屋宇（丁屋）地產發展項目懷疑涉及貪污詐騙調查，近日進行代號「芒草」行動，先後拘捕共24人，包括地產發展商負責人、丁屋申請人及中間人，涉嫌以數萬元至數十萬元不等向元朗區的原居民收購丁權，然後集中發展為一個大型地產項目圖利。 《香港01》從多個消息渠道證實，被捕人之一是「丁屋大王」、王潘律師行創辦人王光榮。他的長子是元朗區議會前副主席，2019年元朗西鐵站721襲擊事件中，他曾出現在現場。

據了解，涉事丁屋屋苑為「曉門」。（資料圖片 / 香港01記者攝）

廉署回應傳媒查詢表示，早前接獲貪污投訴，指稱有地產發展商、中間人及原居民，涉嫌串謀以貪污詐騙手段「套丁」，並在申請興建丁屋時向地政總署作出虛假聲明，訛稱有關原居民是某地段的唯一合法註冊業權人，宣稱地產發展商與原居民之間沒有達成任何協議，以轉移或處置有關原居民發展該地段的權利。

廉署經調查後發現，有關地產發展商涉嫌透過中間人，以數萬元至數十萬元不等向元朗區的原居民收購丁權，然後集中發展為一個大型地產項目圖利，懷疑當中有人提供或收受利益以及串謀詐騙。廉署在行動期間搜查了多個地點，包括該地產發展商及一間律師行的辦公室。

由於調查仍在進行，廉署不宜作進一步評論。地政總署在廉署調查期間提供全面協助。

《香港01》2016年報道，王光榮家族四千萬買20萬呎錦田魚塘地，低價售鄧氏居民。

《香港01》2016年報道，王光榮家族四千萬買20萬呎錦田魚塘地，低價售鄧氏居民。

《香港01》2016年報道，王光榮父子同一律師行工作，長子王威信當時為元朗區議員。（資料圖片）