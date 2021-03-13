憂爆第五波？張竹君：第四波四個月一直未完　仍有隱形傳播鏈

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-13 19:00

新冠肺炎疫情持續，本港今天（13日）再增47宗個案，疫情呈現反彈趨勢。病毒再現，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君直言其實第四波一直「未完」，沒有真正「斷尾」。 翻查資料，第四波由11月的歌舞群組引爆，至今接近4個月，一直都未能「清零」，確診宗數最低的一天亦有8宗個案。第四波是疫情出現以來持續時間最長的一波，最高峰時日增115宗個案，雖然在一月初確診數字一度有所回落，但其後又因地盤群組而引致油尖旺區大爆發，宗數反彈至破百宗。其後疫情再現跌勢，但近期又出現K11 Musea的「名潮食館」及健身中心「Ursus Fitness」的群組，都令疫情再生變數。

最高峰單日115確診 高位橫行一個月

張竹君今天在記者會上直言，「其實而家第四波未完」，因為一直未有「清零」，確診宗數亦不算十分低，現在更擔心會有大反彈。

翻查資料發現，第四波的病毒株早於去年10月初傳入本港，直到11月中旬，由「歌舞群組」而引起大爆發，該群組累計732人確診，病毒深入各社區及階層，最高峰時日增115宗個案，疫情維持「打橫行」約一個月後，在12月底至1月初開始呈現跌勢。

張竹君指，URSUS健身群組已有99人染疫，該群組暫另有7人初步陽性。（羅君豪攝）

疫情曾好轉 但未能「清零」

不過，及後多個地盤爆疫，工友多居於油尖旺區舊樓、劏房，樓宇結構、環境衛生等問題成為病毒的溫床，確診宗數一度飆升至單日增加107宗。

1月底起疫情再度向好，2月及3月四度出現單日只有8宗確診個案的情況，但當中亦包括本地個案，而且一直未見「清零」，社區始終存在隱形傳播鏈。

K11 MUSEA、URSUS Fitness多個群組爆發

2月中旬，政府放寬食肆的限制措施，可以四人一枱，食肆立時再現爆發，K11 Musea的「名潮食館」出現超級傳播事件，群組累計57人確診。

近日健身中心「Ursus Fitness」也突然爆疫，若計及初步確診者，至今該群組亦有過百人染疫，更波及多間金融機構、銀行、律師行、國際學校、半山豪宅，中西區一帶人心惶惶。

若以第三波作比較，會發現第三波雖然來勢洶洶，在7月初開始爆發，單日一度新增149宗個案，是本港最高的紀錄，但該波跌勢亦急，至8月底已跌至單日只有9宗個案，而9月15日更首度出現第三波本地零確診，可以視之為本地「清零」，及後亦有數天只有輸入個案。