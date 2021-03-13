新冠肺炎｜內地研發冷鏈食品核輻射消毒　低劑量有效不影響安全

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-13 15:19

內地近期多地的新冠肺炎疫情，事後均證實最有可能是透過冷鏈物流渠道傳播。 據《澎湃新聞》報道，中核集團旗下中國同輻股份有限公司與中科院微生物研究所，近日確定可利用小型輻照儀開展新冠病毒滅活的實驗方案，已通過審批並予以執行。

目前用於新冠病毒防控消毒的技術，主要有化學消毒和紫外線消毒。（視覺中國）

報道稱，在國家原子能機構的支持下，中核集團旗下中國輻射防護研究院、中國同輻股份有限公司、同方威視，在去年底聯合中科院微生物研究所等科研單位，開展「進口冷鏈食品新冠病毒防控的輻照消毒研究」核能專項研發。主要研究目標是新冠病毒輻照消毒，為進口冷鏈食品新冠病毒輻照消殺提供依據。研究成果對於進口冷鏈食品新冠病毒的消殺處理及重要國際賽事的新冠病毒防疫具有重要意義。

據介紹，輻照消毒是指利用鈷源所發出的ϒ射線，或加速器產生的高能電子束照射物品。由於ϒ射線及電子束具有穿透力，能改變物品上微生物的結構，從而實現殺菌消毒。目前用於新冠病毒防控消毒的技術，主要有化學消毒和紫外線消毒。不過，化學消毒可能造成食品中化學試劑殘留，紫外線消毒則僅僅局限於食品包裝的平整表面，適用性差。輻照消毒不存在藥物殘留問題，且射線穿透力強，消毒均勻徹底，適用於大量冷鏈食品表面和內部的消毒。

內地近期多地的新冠肺炎疫情，事後均證實最有可能是透過冷鏈物流渠道傳播。（視覺中國）

報道透露，中核集團技術攻關項目團隊，現已開展冷鏈食品中新冠病毒滅活模擬工藝研究，在近3個月時間內，利用2種模擬新冠病毒開展一系列實驗，取得大量數據。模擬實驗表明，較低的輻射吸收劑量就可以達到滅活效果，且對食品安全不構成影響。研究團隊現時已初步確定新冠病毒輻照滅活劑量範圍。

（綜合報道）