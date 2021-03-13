港大鴨脷洲接種中心周二營運　醫科生講解打針須知　研疫苗有效性

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-03-13 19:39

優先群組人士上月起可開始接種新冠肺炎疫苗，29間社區接種中心中，由香港大學醫學院營運、位於鴨脷洲體育館的疫苗接種中心，下周二（16日）起為公眾接種，現時中心會先為港大醫學院教職員接種疫苗。中心除接種區外，設資訊及輪候區，由港大醫學院學生先為接種者講解疫苗的須知，場內亦有駐場醫護。 港大醫學院院長梁卓偉表示，中心內會開展六個研究，包括研究疫苗在本港的有效性、過敏安全性追蹤研究、18歲以下青少年對疫苗反應等，接種者可自願性質參與。

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由香港大學醫學院營運、位於鴨脷洲體育館的接種中心，下周二（16日）起為公眾投入服務，為市民接種復必泰疫苗。

港大醫學生及醫護在場為接種者解說疫苗須知

接種者在登記區登記後會先到資訊及輪候區，由身穿港大制服、配戴藍色帶工作證的港大醫科生為接種人士講解接種須知，以及了解接種者的病史、有否患過敏症等，市民在接種前亦須簽署聲明。

梁卓偉指，每樽疫苗上都設有二維條碼及運送時間，以便監控及追蹤疫苗狀況。（廖雁雄攝）

梁卓偉表示，場內亦設醫護人員，因應接種者的病史，需時醫科生會將個案轉介至配戴黃色帶工作證的護士或醫學院護師，按情況再接見醫生為其提供醫學建議。但他強調，有四類人不建議接種疫苗，包括糖尿病、心腦血管病、高血壓或呼吸道疾病病情不穩定的病人。

另外，梁卓偉亦提到，場內設基本的急救設備，萬一有市民接種後出現嚴重反應，中心有專為救護員而設的特別通道，確保患者可盡快送院。市民接種疫苗後，須按身體狀況到休息區等候15或30分鐘方可離去。

場內設登記區、資訊及輪候區、接種區及休息區，資訊區由港大醫學生向接種者講解接種須知。（廖雁雄攝）

疫苗先在倉庫解凍再運往中心 樽上設二維碼追蹤

復必泰疫苗須儲存在負70度以下，並按「1：5」比例稀釋。梁卓偉指，疫苗會先在倉庫進行解凍再運往接種中心，並會儲存在中心內的專用雪櫃，解凍後的疫苗可保存5天，接種前會由藥劑師即場稀釋；每樽疫苗亦貼有有二維碼及運送時間，以便監控及追蹤疫苗狀況。

場內開展6個研究 市民可自願參與

針對新冠肺炎疫苗，梁卓偉說，接種中心內會開展六個研究，包括研究疫苗在本港的有效性、過敏安全性追蹤研究、18歲以下青少年對疫苗反應等，接種者可自願性質參與。