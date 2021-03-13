封區檢測︱羅便臣道雍景臺及殷樺花園被封　首封豪宅區

撰文： 鄭翠碧 黃金棋 陳浩然 最後更新日期： 2021-03-13 22:16

新冠肺炎疫情現反彈，半山不少豪宅都有人染疫，政府今天（13日）晚上宣布，封鎖位於半山區的雍景臺第一、二座及殷樺花園第一、二期，要求居民在明天凌晨二時前接受檢測，行動料在明天早上約9時完成。 截至今晚，14天內共有兩名患者住在封鎖區內。今次亦是政府推出封區檢測以來，首次在高尚住宅區封區。

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警方約在晚上8點多，在現場拉起封鎖線，兩個屋苑內不少居民都靠窗向下望，了解封區最新情況。

中西區議會主席鄭麗琼表示，該區衛生不差，突然封區令居民徬徨。她表示有街坊已於私家醫院檢測，她會繼續在現場協助居民。

民政事務局局長徐英偉晚上10多到場視察，有市民向他叫罵。

政府新聞處在晚上8時33分發出新聞稿，指今日（13日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，於晚上8時30分起限制在中西區指明「受限區域」：

中西區羅便臣道70號雍景臺第一座及第二座

中西區羅便臣道95號殷樺花園第一期、干德道56號殷樺花園第二期

受限區域內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日上午約9時完成此行動。

政府發言人表示，由於雍景臺及殷樺花園近期出現確診個案，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。翻查資料，近日有兩名屬於健身中心Ursus Fitness群組的確診者住在封鎖區內，一人是37歲男子，他住在雍景臺第二座，沒有病徵，曾到Ursus Fitness；另一人是41歲女子，她住在殷樺花園第一期，3月9日發病。二人都是昨天公布的確診個案。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨二時前接受檢測，受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

「受限區域」內的人士如在3月10日至13日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。此外，根據今日發出的強制檢測公告，任何於2月28日至3月13日期間曾身處上述大廈內超過2小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須在3月15日或之前接受強制檢測。

▼3月10日，西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

政府亦為受強制檢測宣告限制的居民準備了簡單的食物和清潔用品。民政事務總署設立熱線電話2835 1473，亦專為少數族裔設立熱線3755 6816，各熱線服務會由今日下午8時30分起運作，供受檢測宣告限制下的市民查詢及求助。社會福利署亦會為受影響的居民提供協助。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。