封區檢測｜尖沙咀華源大廈10人未檢測　已發強制檢測令

社會新聞
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新冠肺炎疫情未止，尖沙咀華源大廈內的賓館租戶日前確診，政府昨（8日）晚突擊封區，行動於今（9日）早11時30分完成，500人已交樣本但無人確診。執法人員發現約10人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。昨日有260戶沒有應門，當25戶料為空置單位，政府希望沒有應門的居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府接受檢測。

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政府昨晚8時30分封區，限制在尖沙咀華源大廈內的人留在其處所並接受強制檢測。此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於今年2月23日至3月8日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，亦須於3月10日或之前接受強制檢測。

政府今日上午約7時宣布已完成行動，執法行動於早上11時30分完成，並發現約10人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。政府再次派員到訪昨日沒有應門的260戶，包括賓館內約100個房間，經調查後初步相信其中約25戶，包括賓館內約22個房間為空置單位；另外有約53戶，包括賓館內約22個房間的居民今日應門，並能證明已接受強制檢測。政府希望沒有應門的居民，在看到政府張貼的告示後，會盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

華源大廈封區檢測情況：

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任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

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