新冠疫苗｜聶德權：將降低年齡要求擴大接種範圍　毋須工作證明

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-14 19:32

【疫苗接種／復必泰／科興／BioNTech】新冠肺炎疫苗接種計劃推展超過兩周，特首林鄭月娥近日明言，現時接種速度緩慢，要再擴大接種群組數量。《香港01》今日（14日）接獲消息，政府計劃將現時60歲才可接種的界線，下降最多至50歲或55歲。 專責疫苗接種工作的公務員事務局局長聶德權亦在facebook專頁透露，將會擴大接種組別範圍，降低年齡要求，大部分納入接種範圍的市民都不再需要工作證明，具體安排日內會公布。

港府研擴疫苗接種群組 消息：擬降至50歲 專家斥未解決信心問題

具體安排日內會公布

公務員事務局局長聶德權今日在Facebook專頁發文，指本港目前有足夠的疫苗供應，市民「有得揀」，而接種中心數目亦逐步增加，負責接種疫苗的醫護和行政支援人員準備就緒，運作順暢，他指有市民盼望盡快接種疫苗，有市民還在觀望、猶豫，有更多的市民要求擴大優先接種組別。

聶德權續稱，本周二（16日）起有多12間接種「復必泰」疫苗（BioNTech）中心投入運作，由於聽到不少市民反映想盡快接種，但因不屬優先組別感失望，政府將會擴大組別範圍，降低接種人士的年齡要求，讓更多市民可盡快、盡早接種，「這樣亦能簡化行政安排，大部分納入接種範圍的市民都不再需要工作證明，具體安排日內會公布。」

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，中山紀念公園體育館接種中心情況▼

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林鄭月娥暗批接種進度慢

政府目標今年內為大部分市民接種疫苗，特首林鄭月娥昨日（13日）引述港大醫學院院長梁卓偉表示，以目前接種速度，香港要推遲至2023年才能全民接種。截至昨晚僅約18萬人接種，以每人要打兩劑計算，尚有100萬個名額。

有消息人士向《香港01》指，政府評估市民接種並不積極，因此要擴大群組接種，而現時高風險行業納入優先群組已「七七八八」，下一批擴大群組會以年齡考慮，擬將60歲界線下調最多至50歲，亦可能先降至55歲。

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼疫苗注射西醫互動地圖▼