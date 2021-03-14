港府研擴疫苗接種群組　消息：擬降至50歲　專家斥未解決信心問題

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-14 15:17

本港新冠疫苗接種計劃推展超過兩周，累計有6人打針後離世，雖然未能證實死者跟疫苗有直接關係，但社會對疫苗已有信心危機、接種反應冷淡，僅17.7萬人接種第一劑。 特首林鄭月娥揚言接種速度緩慢，要再擴大接種群組數量。消息人士向《香港01》透露，高風險職業大多已納入優先群組，因此擴大方向暫不會再以行業考慮，擬將現時60歲才可接種的界線，下降最多至50歲或55歲。有專家認為，政府未解決市民信心問題，便擴大接種群組於事無補，只是迴避問題。

新冠疫苗被視為終結疫苗情的武器，不過本港有6人打針後死亡，惹起市民不安。政府目標今年內為大部分市民接種疫苗，特首林鄭月娥昨日引述港大醫學院院長梁卓偉表示，以目前接種速度，香港要推遲至2023年才能全民接種，強調香港已經非常幸福及幸運，預購充足的疫苗，形容「萬事俱備」，只需要市民支持，已要求公務員事務局局長聶德權研究，再擴大優先群組接種。

咁樣速度有排都未打晒

現時有12個優先群組可打針，有消息人士稱，政府評估市民接種並不積極，「咁樣速度有排都未打晒」，因此才提出要擴大群組接種，而現時高風險行業納入優先群組已「七七八八」，下一批擴大群組會以年齡考慮，擬將60歲界線下調最多至50歲，亦可能先降至55歲，視乎疫苗供應、市民預約反應及接種中心承受量，一兩日內會再討論。

香港接種計劃先以60歲或以上人士打針，結果屢傳出死亡個案，相反內地先為年青力壯者注射疫苗，到運作暢順、社會對疫苗有信心再擴展至長者。消息人士認為，內地長時間零確診，長者感染率非常低，可按接觸病毒的風險高低決定打針對象，但新冠病毒從未在香港絕跡，必須先為高危長者打針，不認為策略有誤，僅兩地疫情差異而因地制宜。據了解，下批科興疫苗約有100萬劑抵港。

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，港人接種疫苗反應冷淡，主要因為信心問題，現時12個優先群組已經覆蓋370萬人，都是身體、職業有需要的人士，當局要擴展至其餘無逼切打針人士，「點會期待佢哋會更加踴躍打針?可能有少少幫助但根本唔足夠，只係迴避信心問題，擴大群組唔會起到大作用，只會『斬腳趾避沙蟲』」。

梁子超強調，政府應先解決市民對疫苗的信心問題，否則擴大群組接種也枉然。（資料圖片）

他建議政府應向海外已接種科興及BioNTech復必泰疫苗的地區，查詢當地接種者、副作用等比率，「英女皇94歲都打復必泰疫苗，土耳其、智利、巴西亦都有打科興疫苗，問人拎數據，講畀公眾聽，咁一有死亡個案大家都唔需要虛驚」。