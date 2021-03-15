菲律賓漢認借醉強姦遠房親戚　女事主平底鑊怒擊被告洩憤揭事件

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-15 17:40

菲律賓裔酒保去年在家庭聚會後，到親戚的大嶼山住所留宿。於清晨時間份，酒保走入一名遠房女親戚的房間並強姦對方。遠房女親戚受辱後，在客聽用平底鍋打酒保，事件驚動家人並報警。酒保今(15日)在高等法院承認1項強姦罪，法官先替酒保索取心理報告，把判刑押後至本年4月12日。

30歲被告Roxas Mark Angelo Miguel Lazaro，承認於2020年1月31日強姦菲律賓裔的27歲事主X。

未用避孕套在事主家中犯案

辯方求情指，被告非有預謀犯案，案發時曾飲酒。他感後悔，並向X道歉。辯方同意，被告犯案時未有使用安全套，並在X住所犯案，屬加刑因素。

曾向事主發調情訊息

案情指，和家人同住的X於2013年認識被告，對方為X的遠房親戚。被告及後有向X傳送調情訊息，X則刻意與被告疏遠，之後更沒有回覆對方。X於2017年首次在家庭聚會中見到被告，居於澳門的被告曾在家庭聚會後，在X的住所留宿。

事主下體覺痛以為身處夢境

於2020年1月30日晚上，X和家人等燒烤。X和被告等人於凌晨時分，到X的大嶼山住所繼續飲酒和聊天。X因感疲倦，返回房間入睡。至清晨5、6時許，她感到下體痛楚。她一度以為是身處夢境，之後發現被告正強姦她。

家人得悉被告犯強姦阻離開報警

X掙扎，並以粗口叫被告離開房間，被告最終離開。X之後走到客廳，見被告躺在沙發。她在廚房取出平底鍋打被告，並罵對方是強姦犯。X的家人聽罷，制服打算離開被告。而警員接報到達後，拘捕被告。

案件編號：HCCC278/2020