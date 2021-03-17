新冠肺炎｜5.1起食肆須每小時換氣6次　社交距離措施延長兩周

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-03-17 03:58

新冠肺炎疫情反覆，港府今(17日)凌晨刊憲公布，目前社交距離措施將會由本周四(18日)起，延長14日，直至本月31日，並進一步加強餐廳內的防疫措施。最新的規定將要求餐廳在4月30日或之前，將換氣量提升至最少每小時6次，或安裝合適的空氣淨化設備，以減低傳播風險。

▼最新強制檢測大廈/ 工作場所名單▼

政府聲明指，有見及餐飲處所顧客在大部分逗留時間會因飲食而脫下口罩，防疫專家一直提倡餐飲處所將其換氣量提升至最少每小時六次的水平，而若未能做到，則應安裝合適的空氣淨化設備作為替代。最新的規定將要求餐飲處所在四月底前實行上述措施，以減低有關傳播風險。

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食物及衞生局發言人表示，相關部門正積極與業界商討，鼓勵健身中心按自願性質進一步加強防感染措施，包括限制處所內的顧客數目，以及研究安排員工進行更頻密的檢測。

發言人又指政府上月逐步放寬社交距離措施後，本港疫情反覆，餐飲業務處所及健身中心出現大規模群組爆發，隱形傳播鏈依然活躍，因此現階段沒有空間放寬任何措施。