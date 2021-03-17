新冠肺炎．3.17｜增11人確診5人屬健身群組　16人周二打疫苗入院

撰文： 王潔恩 孔繁栩 鄧穎琳 張嘉敏 曾凱欣 黃偉倫 李恩慈 朱海棋 林穎嫺 麥凱茵 林振華 最後更新日期： 2021-03-18 01:01

新冠肺炎疫情持續，今日（17日）新增11宗確診個案，累計增至11,341宗；另錄得約10宗初步確診個案。 今日有2宗源頭不明個案，包括灣仔船街Mr Brown調酒師，住西營盤均益大廈B座，7日內曾住富薈上環的酒店；以及家庭主婦，住何文田文福道瓊林別墅。URSUS Fitness群組再多5宗確診，累計132人染疫。

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DSE 2021｜考生須填健康申報表 虛報或遭DQ 受強檢者不應赴考

【23:30】新冠肺炎疫情下，2021年香港中學文憑考試（DSE）下月開考，考評局今日(17日)更新《在試場實施的預防措施及應變安排》指引，嚴格規定所有考生在赴考前，必須自行量度體溫及填妥健康申報表，如不遵從或虛假申報，將可能被取消考試資格。

至於被要求接受強制檢測考生，考評局要求在未收到陰性報告前不應赴考，只有持有陰性結果方獲准應考，局方重申，並非要求所有考生試前須做病毒檢測。考生亦應按校方指示，使用不同出入口進出試場及上洗手間，在休息期間應與其他考生保持社交距離。

試場禮堂會分隔，讓考生之間保持社交距離。（考評局文件）

確診大廈食肆｜月租10萬赤柱松竹苑要強檢 虎鐵鐵板燒等食肆上榜

【23:15】本港新冠肺炎疫情反覆，今日（17日）新增11宗確診個案。衞生防護中心晚上公布患者行蹤及住址，本港再多6個住址新上榜，其中以港島區佔大多數，而一名屬於URSUS Fitness群組女確診者，除了報稱住在鴨脷洲漁安苑外，亦報稱住在上環宜必思香港中上環酒店。



此外，今日亦有4間餐廳新上榜，包括「幸鮨屋」、「虎鐵鐵板燒」等。昨日確診的男督察，在灣仔警察總部駐守刑事部。

科興疫苗｜政府斥醫護組織以不實言論抺黑 政治利益凌駕公共衞生

【23:00】新冠疫苗接種計劃踏入第四周，陸續出現多宗接種科興疫苗後出現異常報告。政府發言人今日（17日）深夜發稿，不點名指有個別組織以醫護專業名義，指科興疫苗數據不足而動搖公眾對接種疫苗的信心，認為醫護專業人員在向公眾解釋疫苗接種好處和風險，不應涉及任何政治考慮，針對個別疫苗的不實言論，試圖抹黑疫苗接種計劃並誤導市民抗拒接種疫苗，將個人政治利益凌駕於公共衞生，應予以譴責。

▼3圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

新冠疫苗｜16人周二打疫苗後入院 青年接種復必泰當場失去知覺

【22:32】政府公布截至今晚8時的24小時，有24,500名市民接種了第一劑疫苗，當中13,200名市民接種第一劑科興疫苗、11,300名市民於19間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗。

今日在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為83%；在19間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為94%。

至於接種後不適入院人數，在周二（16日）共有16宗送院個案，其中11宗已經出院，五宗留院觀察，創接種以來單日新高。當中5人接種科興疫苗、11人接種復必泰疫苗。當中一名67歲女子在林士德體育館接種科興疫苗後，感到暈眩及左手麻痺；兩人在彩虹道羽毛球中心接種復必泰疫苗後，一名49歲男子左腳麻痺、一名59歲男子雙腳麻痺，一名31歲男子在東涌社區會堂接種復必泰疫苗後，失去知覺。

▼周二（16日） 16 宗送院個案▼

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【21:52】食物及衞生局公布強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處七個指明地方的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

有6幢大廈新增一宗或以上確診個案：上環文咸東街富薈上環酒店、何文田文福道19號瓊林別墅A座、赤柱赤柱崗道28號松竹苑第1座、鴨脷洲漁安苑碧安閣、上環宜必思香港中上環酒店及銅鑼灣大坑道18號。任何在3月4日至17日期間曾身處所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於3月20日或之前接受檢測。受檢人士若在3月15日至17日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

中西區堅道110-118號安峰大廈1樓至2樓The Woodland Montessori Pre-school (Caine Road)也列入強制檢測。任何在3月4日至17日期間曾身處所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於3月20日或之前接受檢測。受檢人士若在3月15日至17日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼3月17日晚均益大廈第三期封區檢測▼

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新冠肺炎｜國泰推動數碼通行證 可儲存核酸檢測及接種疫苗紀錄

【20:15】國泰航空今日公布正推動數碼化旅遊通行證平台，應用程式可以將快速PCR核酸檢測及疫苗接種紀錄建立數碼通行證，方便核實旅客是否符合各地政府所訂立的公共衞生入境條件，相信有助安全重開邊境。

▼3月17日晚銅鑼灣海宮及海都封區檢測▼

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西區均益大廈3期、銅鑼灣海宮及海都封區檢測 政府指樓舊多劏房

【20:00】一晚兩封區。政府晚上8時公布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），限制在銅鑼灣指明「受限區域」，即銅鑼灣告士打道264-268號海宮大廈和告士打道271-275號海都大廈內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（18日）上午約8時左右完成此行動，以達致「同心抗疫，小區『清零』」的目標。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

政府發言人表示，由於海宮大廈近期出現確診個案，加上上述兩幢大廈樓齡較舊，分間單位（劏房）情況普遍，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府晚上8時起圍封銅鑼灣海宮大廈和海都大廈內，預計明早8時解封。(政府新聞處圖片)

DSE 2021│試場學校需停課 四核心科開考期間須暫停面授6日

【19:37】中學文憑試DSE將於4月23日開始舉行，為求在安全的情況下進行，教育局公布，由於文憑試核心科目考試涉及大量文憑試考生，考評局考慮了衞生防護中心的建議後，為配合防疫需要，提供試場的學校在4月26日至30日及5月3日期間暫停面授課堂，即一共６日，以騰出更多課室作試場及教師擔任監考人員，學校可因應校本的情況決定是否安排其他班級進行網上授課。

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【19:15】中西區新冠肺炎疫情持續，政府今晚再引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自晚上７時15分起限制在西營盤指明「受限區域」，即西營盤德輔道西271-285號均益大廈第三期內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（18日）上午約7時左右完成此行動，以達致「同心抗疫，小區『清零』」的目標。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

當局指，根據第599J章，政府可按防疫需要，作出限制與檢測宣告。由於均益大廈第三期近期出現確診個案，加上上述大廈樓齡較舊，分間單位（劏房）情況普遍，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府晚上7時15分起圍封西營盤均益大廈第三期，預計明早7時解封。(政府新聞處圖片)

均益大廈3期共有兩幢大廈，約6時55分有一架警車到場，三名警員下車視察。在7時開始有警員在多個出口拉起封鎖線，亦有數十名穿上保護衣的檢測人員在場守候。

政府今晚7時15分起圍封西營盤德輔道西均益大廈第三期，居民要禁足等候病毒檢測。（鄧穎琳攝）

疫下食品製造商申資助推智慧生產 學者倡再工業化促進就業

【18:58】「再工業化」是政府創科政策重點之一，去年當局撥款20億元推行「再工業化資助計劃」，資助工業界設立智能生產線。疫情衝擊飲食業，有餐廳食品生產商利用智能生產，疫下轉型製作面向大眾消費者的包裝預製食品。

有學者指，本港推動「再工業化」，可促進多元化就業，創造就業上流的機會；而且有助化解本港產業結構單一問題，為發展創科提供生產及測試環節。

新冠疫苗｜港大噴鼻疫苗獲批來港 袁國勇：欠工廠只做第一期研究

【17:20】本港的新冠疫苗都是從海外購入，但其實香港大學亦有研發噴鼻式的新冠疫苗。港大微生物學系講座教授袁國勇今日（17日）稱，港大疫苗已獲內地批文來港，預計會招募150人開展第一期臨床測試，但由於香港無疫苗工廠，在港僅可以完成第一期研究。

新冠肺炎｜陳肇始：鼓勵公共機構參考政府 向租戶提供租金寬免

【17:20】新冠肺炎疫情重挫各行各業，不少中小企面對經營壓力，期望政府提供租金補貼或支援。食物及衞生局局長陳肇始以書面回覆議員查詢指，為支持企業，政府由今年4月起，繼續寬減合資格租戶75%租金及費用，為期六個月，鼓勵公共機構參考政府做法，向租戶提供租金寬免。

【17:15】中環置地餐廳ZUMA 9人染疫，張竹君指所有個案都同3月11日發病，2月26號去過ZUMA，這些個案都似係健身室URSUS Fitness有關，源頭似是健身室。

有4名食客在３月5日到ZUMA進食，但非餐廳有爆發或傳播，「有機會係咁啱去過呢個食肆，數落個案比較多，都唔排除冇病徵，可能係傳染期出現過，傳染畀其他客，謹慎啲希望通知餐廳。」

【17:06】38歲男督察確診，他與3家人昨確診，他們其中一日去過其中一個確診者屋企一齊，所以屬密切接觸者，確診者在九龍塘官立小學上學，是朋友。男督察的十幾位一齊工作的人已送檢疫中心，無其他人要檢測。張竹君指，男督察在3月14日個案追蹤做檢測，3月12日打針是在確診前兩日，與打針有無效無關。

【16:59】何婉霞表示，東區醫院有員工3月3日起頭痛、肚痾、低燒，2月23日曾接種疫苗，昨日入院檢查，情況穩定，昨日跟機制，向衞生署呈報不適個案，會繼續跟進員工情況，作出所需檢查和化驗。

一名15歲就讀旺角白布街聖公會諸聖中學的男學生初步確診。（互聯網）

約10宗初步陽性 患者到Joint Dynamics健身 諸聖中學男學生中招

【16:41】張竹君表示，初步確診個案約10宗，包括就讀聖公會諸聖中學15歲男學生；葵涌工作人士；有患者曾到太古坊Joint Dynamics健身；住荃灣綠楊新邨36歲工程師。

增11宗個案 半山Woodland學前班3歲女童、Mr Brown調酒師染疫

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代疫情。

張竹君稱，今日新增11宗確診，由＃11331-＃11341，其中5宗涉URSUS Fitness，群組累計132宗，7職員，87顧客，38個密切接觸者。２宗無源頭，其中一人做灣仔船街9號頂旺大廈地下Mr Brown任職Bartender（調酒師），另外一宗無源頭是家庭主婦，住何文田文福道瓊林別墅，曾往大澳行山。住帝景園3座的3歲童確診與之前個案有關，在半山堅道WOODLAND 蒙特梭利學前教育。

強檢大廈｜美領事職員3歲女中招 就讀半山Woodland學校要強檢

確診大廈｜滙豐IT工程師確診 中環總行納強制檢測 員工排長龍

【16:27】昨日（16日）新增源頭不明個案中，涉一名在中環滙豐總行大廈27樓IKAS International工作的資訊科技工程師。政府刊憲將中環滙豐總行納入強制檢測名單，滙豐表示，總行今日(17日)起將會關閉，直至另行通知，又要求員工進行檢測。

滙豐總行於今日下午兩時，在總行門外設兩架流動檢測車為員工接受病毒測試。有員工透露，在19樓工作，但因為公司安排可以在家工作，上星期只回到總行一次，故對疫情不擔心。

▼滙豐中環總行納入強制檢測大廈▼

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新冠肺炎│滙豐總行今起關閉 中環電梯技工憂慮往檢測

【16:03】新冠肺炎疫情持續，西營盤健身中心URSUS Fitness群組波及中環金融界，滙豐總行大廈至今錄得3宗確診個案，大樓被列入強制檢測名單，並由今日﹙17日﹚起關閉至本周末。

位於中環愛丁堡廣場的檢測站，今早亦不時有市民到場檢測，其中有於中環上班的電梯技工表示，有同事曾於滙豐總行工作，為安全起見接受檢測。另有市民不知道滙豐總行關閉，得悉後感到驚訝，｢嗰度都唔少人！｣

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科興疫苗｜東區醫院員工首日打針 半個月後頭痛屙嘔低燒入院

【15:36】東區尤德夫人那打素醫院今日（17日）回覆，一名員工自3月3日陸續出現頭痛、屙嘔不適及低燒等症狀，昨日（16日）入院接受檢查，現時情況穩定。

由於該名員工曾於2月23日接種2019冠狀病毒病疫苗，院方已於昨日根據機制透過網上系統，向衞生署呈報該宗接種疫苗後不適的個案。

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公務員疫下在家工作被批無嘢做 聶德權：逾7萬公僕參與抗疫行動

【15:20】新冠肺炎疫情肆虐，政府多度帶頭實施在家工作抗疫，惟屢遭批評令市民無法獲得適切服務，立法會議員柯創盛更直指，部分政府僱員留在家中而未獲分派任何工作。公務員事務局局長聶德權今（17日）以書面回覆質詢時反駁指，「政府僱員特別上班安排不等於放假」，強調當局已增加採購電腦等，方便政府人員在家工作，至去年10月底，已增加7900人獲派發手提電腦，增幅達112%。他續指，抗疫工作繁重，政府人員均要肩負職責範圍外的工作，至今已有7萬名政府人員參與抗疫行動。

郵輪業界倡推「公海遊」 邱騰華：並沒乾等 視乎疫情發展再議

【14:56】新冠肺炎疫情反覆，旅遊業復甦之日遙遙無期，啟德郵輪碼頭亦已多月無郵輪停泊，商務及經濟發展局局長邱騰華今（17日）在立法會回應議員質詢時坦言，現階段要恢復郵輪旅遊比較困難，業界曾考慮過退而求其次，提出推廣「公海遊」（cruise to nowhere），或宅渡假（staycation），惟這些方案能否落實，需建基於本港疫情發展和所到之處的防疫措施等，強調會繼續與業界商討，不會只在「乾等」

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保就業｜兩期逾30萬名僱主申請批出902億元 約4.6萬僱主有裁員

【14:04】疫情持續影響經濟，政府去年推出兩期「保就業」計劃，勞工及福利局今日（17日）答覆立法會表示，合共有303,900名僱主申請，共批出902億元，審批及補貼發放工作已大致完成，秘書處目前正處理餘下工作，包括調查舉報個案和向未有完全遵守條款的僱主追回工資補貼，指有兩成僱主當中，約四分之三輕微減少一至兩名僱員。

復必泰｜老翁接種疫苗後中風 打針市民稱有捐血無問題：交畀個天

【14:00】一名61歲男子周一（15日）到荔枝角公園體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後中風，經治療後需留院觀察。今早（17日）繼續有市民到中心接種疫苗，有接種者表示對消息不擔心，直言「唔諗咁多，交畀個天，你要死就死、要生就生」。



政府宣布擴大新冠肺炎疫苗接種群組，有市民特意到鄰近的接種中心為家中外傭查詢計劃詳情，但由於留意到兩種疫苗亦陸續有接種者打針後出現不適，「都擔心所以自己都唔打住」。

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【12:37】消息透露，東區醫院一名護士在2月23日接種科興疫苗，3月3日頭痛不適，相隔兩星期後，至昨日（16日）入院。

消息：38歲男督察染疫前3日打科興 醫生：時間不足產生抗體保護

【12:20】消息指今日新增逾10宗確診個案，政府在下午疫情記者會將交代詳情。

何栢良指政府正分析科興疫苗異常事故 倡商界可為打針者提供優惠

【12:06】新冠疫苗接種計劃踏入第四周，惟多宗接種科興疫苗後出現異常事故。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良醫生今日（17日）於商台節目《在晴朗的一天出發》指，政府正在審視及分析與科興疫苗有關的異常事故數據，包括面癱、中風等，據他了解將於完成後公布。他指，BioNTech/復星的復必泰可有效應對病毒，認為做好現有入境檢疫措施可安排滯英港人回港。

科興疫苗｜何文田38歲男督察確診 消息：染疫前3日打科興

【10:29】消息表示，住何文田督察級警察宿舍C座38歲男督察確診(#11325)，染疫前3天即3月12日曾到佐敦官涌疫苗接種中心打科興疫苗。同一住址另有3宗確診，包括兩名女童分別10歲、11歲，及一名41歲女子，四人都無病徵。

▼最新強制檢測大廈/ 工作場所名單▼

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延長兩周▼

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新冠肺炎｜5.1起食肆須每小時換氣6次 社交距離措施延長兩周

【03:33】新冠肺炎疫情反覆，港府今日凌晨刊憲公布，目前社交距離措施將會由本周四(18日)起，延長14日，直至本月31日，並進一步加強餐廳內的防疫措施。最新的規定將要求餐廳在4月30日或之前，將換氣量提升至最少每小時6次，或安裝合適的空氣淨化設備，以減低傳播風險。

強制檢測大廈｜增22地點 包括滙豐總行大廈、半山區15幢大廈

【00:33】疫情反覆，食物及衞生局周二（16日）發出強制檢測公告刊憲，將22個地點納入強制檢測，當中堅尼地城泓都第1座、銅鑼灣大坑道16號及何文田山道23號督察級警察宿舍C座，因有居民確診而上榜；中西區西摩道、衛城里、活倫臺、衛城道、堅道及西摩道共15幢樓因污水樣本檢測呈陽性，居民均需強制檢測。

工作場所方面，中環滙豐總行大廈出現第三者患者，員工及曾到訪人士需強制檢測。衛城道11號港九五旬節會五旬節堂(香港)及衛城道7號孫中山紀念館都上榜。九龍城區嘉林邊道的九龍迦南中英文幼稚園，也列入強制檢測名單。

【00:01】本港新冠肺炎疫情反覆，昨日（16日）新增18宗確診個案。衞生防護中心晚上公布患者行蹤及住址，當中URSUS Fitness群組再多五人染疫，全部人住在中西區，一名1歲男童亦成為群組一員，群組累計確診數字已增至127人。



在食肆方面，有10間食肆新上榜，其中位於中西區的佔7間。當中位於置地廣場的「Zuma Hong Kong」有達9名確診者曾到訪，全部均屬URSUS Fitness群組。該餐廳社交媒體指，於昨日（15日）才獲政府通知有確診者到訪過；而到訪過該餐廳的確診者中，最早為3月12日確診，惟當局至今日才公布。



另外，在中環滙豐總行大廈27樓工作的確診資訊科技工程師，感染源頭不明，他曾到訪至少5餐廳，包括中環「一幻拉麵」、西營盤「Okra Hong Kong」等。

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新冠疫苗｜周一11人接種後送院 六旬漢荔枝角打復必泰後中風留醫

【00:01】本港新冠疫苗接種計劃開展了19日，至3月16日累計近23萬名港人接種了疫苗，當中近77%接種科興，餘下約23%則接種復必泰。



本周一（15日）共11人接種疫苗後送院，當中有2人不理醫生勸告自行出院，2人仍然留院。留院人士包括一名在荔枝角公園體育館打復必泰疫苗的61歲男子，他接種後中風，被送往瑪嘉烈醫院。另有一名35歲女子在中大醫院接種復必泰後，左手臂出疹、氣促及嚴重過敏反應，正在威爾斯親王醫院留院。

▼3圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

昨日總覽：新冠肺炎．3.16｜增18宗確診 六旬翁接種復必泰疫苗後中風入院

復必泰｜有人疑打針後不適 市民稱不影響信心：幾個醫生都打呢隻

新冠疫苗｜放寬預約首日 3萬人訂打科興 11萬人預約接種復必復

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