失業率再創新高　羅致光對推第三輪保就業有保留　稱基於財政考慮

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-17 13:36

新冠肺炎疫情持續，本港最新失業率上升至7.2%，是2004年以來新高，多位立法會議員關注政府為何不推出第三期保就業計劃，以控制失業率。勞工及福利局局長羅致光今早接受口頭質詢時解釋，政府設計相關計劃時，未知疫情會持續多久，整個計劃已動用900億元，當局基於財政考慮，對再推計劃有所保留。自由黨黨魁鍾國斌批評政府放任失業問題惡化，「睇住人失業、睇住失業率，政府直頭係麻目，任由自生自滅。」

勞工及福利局局長羅致光今早接受立法會議員口頭質詢時表示，本港疫情持續反覆，嚴重影響香港經濟及勞工市場，政府一直方面密切留意實際情況變化。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光今早接受立法會議員口頭質詢時表示，本港疫情持續反覆，嚴重影響香港經濟及勞工市場，政府一直方面密切留意實際情況變化，另一方面有責任繼續探討加強援助失業人士及家庭。

他指，政府過去一年，透過一系列措施，創造及穩定就業，為應對疫情而大幅增加開支，防疫抗疫基金及去年財政預算案推出的措施，動用約超過3000億元，料2021年政府財政赤字達2,500萬多億。

不推第三期保就業因「未知疫情會持續多久」

本港最新一期失業率上升至7.2%，創17年新高。多名立法會議員均關注政府為何不推出第三期保就業計劃。羅致光表示，政府設計相關計劃時，未知疫情會持續多久，整個計劃已動用900億元，當局基於財政考慮，對再推計劃有所保留。

羅致光同意計劃有助舒緩失業情況。他指，根據宏觀數據，去年6月至11月時間，保就業計劃可減低疫情對勞工市場的壓力 ；比對去年7月出現第三波疫情前數個月，就業人數上升5萬人，「睇到情況有改善」，詳細檢討須特項目完成才開始。

自由黨黨魁鍾國斌批評，政府放任失業情況，「睇住人失業、睇住失業率，政府直頭係麻目，任由自生自滅。」。（資料圖片）

鍾國斌批政府不推第三期保就業「麻木」

自由黨黨魁鍾國斌批評，政府放任失業情況，「睇住人失業、睇住失業率，政府直頭係麻木，任由自生自滅。」

金融界議員張華峰則關注，疫情打擊中小企生意，有不少後勤員工放薪假，關注政府未能針對自僱人士、失業人士提供支援。

羅致光表示，疫情令僱主生意受影響，企業不可以將原有員工數目不減，即全部員工續續上班的情況下，維持運作。他認為，無薪假反映市場變化，是一種工作分享 （job sharing），「即由返５日工，變返４日工，如果工作唔分享，僱主實際可以炒20%。」他承認，無薪假會影響員工收入，「但好過炒20%、甚至40%員工被裁走」，希望勞僱雙方攜手面對。

保就業計劃接獲1105宗投訴 無理裁員個案佔一半

羅致光又公布，保就業第一期計劃截止申請後 3星期內，有約11萬僱主獲發工資補貼，佔成功申請者約7成；第二期計劃截止申請後3星期內，約12.5萬僱主獲發工資補貼，佔成功申請者約八成，遠較第一期高。他指，餘下兩成申請需時較長，因部分申請人未完全遵守第一期守則及條款，要相應扣減工資補貼，另外參與強積金以外的計劃的僱主、申請資料有遺漏的均申請需時。

截至今年3月9日，勞福局接獲1105宗舉報，當中51%涉及無理裁減員工人數或辭退員工，16%涉要求僱員持續放無薪假，10%個案不適時發放工資或減薪，2%疑似公司倒閉或轉經營者。



政策創新與統籌辦事處成立的覆檢小組截至今年3月9日，已完成1069宗調查，當中有608名僱主未完全遵守條款，須按此退款或交罰款。另外，當局亦將274宗投訴轉交勞工處跟進，2宗轉介予海關，向入境事務及稅務局各轉介1宗，23宗交由強積金管理局跟進。