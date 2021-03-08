兩大超巿獲保就業半年　約20%貨減優惠　長城牌午餐肉單價勁加22%

撰文： 郭曉晴 黃穎津 最後更新日期： 2021-03-08 08:00

疫情下，相信不少巿民去超巿購買日常物資時都會精打細算，留意各大超巿的價格，望以較低價錢購物。兩大超巿於去年獲批「保就業」計劃第二期申請，領取過億元補助，同時更承諾提供購物現金券或推出更多折扣優惠等方法，將最少一半補貼回饋顧客， 《香港01》記者分別於去年8月及今年2月份到本港百佳及惠康和旗下6間不同檔次的超巿對比貨品價格，分別是百佳、惠康、3hreesixty（惠康）、Marketplace by Jason（惠康）、Taste（百佳）及Fusion（百佳），並抽取35件日常貨品，包括家居清潔用品、主食、零食及飲品，到底半年間的價格有否改變呢？

12%貨品有實際減價 約兩成貨品價格反升或減優惠

對比半年前後，平均價格變化主要分為三部分，除了價格不變的貨品外，約25%的貨品透過直接減價或折扣優惠等方式，較以往便宜，但同時亦有約20%的貨品減少折扣優惠，價格變相較以往增加，當中甚至有個別貨品的單價被抬高，再推出優惠價買兩件的折扣，但最後的價格對比以往無變。

在多款貨品中，有兩間超巿將「長城牌火腿豬肉 198克」及「雀巢茶品檸檬茶 250毫升 x 6」刪去單價優惠，故分別比過往貴$3.1及$2.4，其餘貨品未見直接加價。以長城牌午餐肉為例，該產品在惠康旗下的3hreesixty及Marketplace by Jason去年8月時售價為每罐13.9元，半年後的價格則為17元一罐，加價22%，至於買兩罐價錢為27.8元，價格維持不變。而上述兩間超市，亦將「雀巢茶品檸檬茶 250毫升 x 6」價格由12.5元加價至14.9元，加幅接近兩成。

主食減價 多款零食及飲品減折扣優惠

整體來說，減價貨品主要是主食，如米、油、即食麵等，當中以「金象牌頂上茉莉香米8公斤」於6間超巿的的減價幅度均最大，平均每包減價8元。其次是於3間超巿均減價3元的「正大 CP泰國精選新鮮雞蛋 - 大 (L) 12隻」，其餘減價貨品大多減1至2元。

此外，23款零食及飲品的單價無變，但減少折扣優惠，大多是少了以優惠價買兩件。

在主食貨品之中，以百佳、Taste及Fusion的貨品減價最多，有13件貨品直接減價，另外有6件貨品以買一送一、買兩件稍便宜的方式減價。至於惠康、3hreesixty及Marketplace，直接減價及推出優惠的各佔一半。