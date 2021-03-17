消防處去年接602宗山嶺搜救召喚　急增1.8倍　323人受傷、11死

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-17 13:08

疫情下不少市民選擇到郊野地區「鬆一口氣」，但行山安全不能忽視。據當局統計，消防處去年共處理602宗山嶺搜救召喚，較往年急增1.8倍，飛行服務隊參與山嶺搜救的直升機飛行架次，亦增2倍達885次，去年事故受傷人數亦倍增有323人、另有11人死亡，總數是近三年最多。因應近年大嶼山區內的山嶺意外事故不斷增加，消防處於今年2月在大澳消防局成立第七支攀山拯救專隊。

保安局答覆立法會文件披露，消防處去年共處理602宗山嶺搜救召喚，較2019年的215宗，急增1.8倍。飛行服務隊參與山嶺搜救的直升機飛行架次，去年亦增2倍達885架次。事故傷亡人數亦倍增，為近三年來最多，去年有323人受傷、11人死。

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消防處於2016年10月成立攀山拯救專隊，現有200名隊員，分別派駐各山嶺活動熱門地點附近的消防局。此外成立了攀山拯救支援隊，由具備豐富攀山拯救經驗的消防及救護學院教官組成，主要職能是為現場指揮人員提供技術及策略支援。因應近年大嶼山區內的山嶺意外事故不斷增加，消防處於今年2月在大澳消防局成立第七支攀山拯救專隊。

另外，保安局的「保安一站通」及漁護署的「郊野樂行」流動應用程式均設有「遠足留蹤」服務，過去3年透過該程式共獲取到9宗山嶺失蹤者位置資訊。漁護署人員會在郊野公園及特別地區定期巡邏，如發現違例行為，會採取適當執法行動。因應近期郊遊熱潮，漁護署已加強在熱門郊遊地點巡邏宣傳及執法，共有約150名人員。