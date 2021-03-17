泛民47人初選案｜尹兆堅向高院申請保釋　案件下周二聆訊

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-17 16:46

民主黨前立法會議員尹兆堅，疑因參與泛民去年的「35+初選」，被指違反《港區國安法》，合共47人被控，其中包括尹等36名被告未獲保釋。繼日前毛孟靜、岑子杰等5人正式向高院再作申請後，尹亦向高等法院提出申請保釋。司法機構網頁顯示，其保釋聆訊將於下周二(23日)早上10時半進行，料需時1小時。

民主黨前立法會議員尹兆堅在提堂時未有獲得保釋，現正還柙，他已向高院再提出申請。(資料圖片)

較早前已向高院提出申請的5人，包括：徐子見、毛孟靜、岑子杰、梁國雄及鍾錦麟，他們的案件將排期於本月19日、29日及31日進行聆訊。據知，劉頴匡也將會向高等法院申請保釋。

5名到高院申請保釋的被告。(詳看下圖)

另有9名被告會行駛其每8日上庭一次權利，並會於本周五再到西九龍法院作保釋核。(詳看下圖)

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11名已獲保釋的被告及他們的保釋條件。(詳看下圖)

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戴耀廷、區諾軒及黃之鋒等47名被告，被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

控罪指，被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

而被告為達致該謀劃，參選或不參與立法會選舉，並承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。

案件押後至5月31日再提訊。

案件編號：HCCP141/2021