疫下食品製造商申資助推智慧生產　學者倡再工業化促進就業

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-17 19:02

「再工業化」是政府創科政策重點之一，去年當局撥款20億元推行「再工業化資助計劃」，資助工業界設立智能生產線。疫情衝擊飲食業，有餐廳食品生產商利用智能生產，疫下轉型製作面向大眾消費者的包裝預製食品。 有學者指，本港推動「再工業化」，可促進多元化就業，創造就業上流的機會；而且有助化解本港產業結構單一問題，為發展創科提供生產及測試環節。

2020-21年度《財政預算案》：向創新及科技基金注資20億元，推行「再工業化資助計劃」。另向香港科技園公司增撥20億元。（資料圖片/梁鵬威攝）

「智能生產」，可理解為在生產程序中應用智能科技，包括物聯網、實時數據、人機界面、人工智能及機械人技術等。生產力促進局今（17日）舉辦活動，介紹相關政府資助計劃、技術培訓等。

疫下生意大減 食品生產商求智慧轉營

疫情衝擊各行各業，飲食業尤甚，廚房壹號創辦人黃子超表示，公司原本專為連鎖餐廳生產預製食品，但疫情去年開始後，生意大受影響，團隊於是尋求轉型。他說，團隊當時嘗試生產小包裝預製食品，開拓消費者市場，經過兩個多月研發，終於將小包裝食品推出市場，反應不俗；然而原本的生產線夠未能提供足夠產能。

黃子超（右二）表示，去年申請「再工業化資助計劃」，冀利用資助購置智能生產設備、聘請顧問、培訓員工等。（受訪者提供）

黃子超表示，去年7月經生產力局介紹，了解到「智能製造」可助公司提升生產力，將乎合顧客需要的產品盡快推出市場。他表示，當時苦於無資金或技術，其後申請「再工業化資助計劃」，冀利用資助購置智能生產設備、聘請顧問、培訓員工等，表示「廠仔都可以做智能工廠。」

再工業化促進「就業上流」

香港大學經管學院經濟學教授鄧希煒指出，當社會討論本港深層次問題時，大多談及貧富懸殊，卻忽略就業未夠多元化的現況。他說，本港四大支柱產業中，除金融服務業外，其餘三大行業（註：貿易及物流業、專業及工商業支援服務業、旅遊業）等的就業均在下降，當該些從業員離開原來行業時，大多只能轉到低收入服務業；而在港推動「再工業化」，可創造更多高端工種，促進「就業上流」的機會。

鄧希煒續指，香港要發展創科，除了學術和研究外，亦需要加強產業，提供生產和測試環境，才可達致「產學研」並重，學界研究才可惠及市場。（資料圖片）

鄧希煒續指，香港要發展創科，除了學術和研究外，亦需要加強產業，提供生產和測試環境，才可達致「產學研」並重，學界研究才可惠及市場。

「再工業化資助計劃」至今批9宗申請

政府去年透過「創新及科技基金」撥款20億元設立。創新及科技署署長潘婷婷在活動上表示，「再工業化資助計劃」至今共接獲12宗申請，署方初步批准9宗申請，涵蓋生物科技、食品加工、醫療器材等製造業，涉及款項5,500萬元。她說，「再工業化」可為年青人創造更多就業機會，並增強本港競爭力。