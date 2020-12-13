科技園行政總裁：香港經濟欠多元化　倡再工業化　將科研轉為商品

近年政府強調創新科技，科技園公司行政總裁黃克強今早（13日）於商台節目表示，現時香港經濟過於強調服務業，經濟欠多元化，實業生產只GDP佔約1%，認為需再工業化。他表示，香港有不少科研人才，研發能力強，希望可將相關成果與工業結合，轉化為商品。他續指，科技園的先進製造業中心將約於2022年竣工，屆時供發展高科技產品的公司進駐。

香港科技園公司行政總裁黃克強指，現時香港經濟過於強調服務業，經濟欠多元化，實業生產只GDP佔約1%，認為需再工業化。(資料圖片／羅君豪攝)

再工業化指採用更多科研 自動化技術



黃克強今早於商台節目《政好星期天》表示，服務業佔全港GDP約九成，經濟欠多元化，尤其在疫情下，服務業大受影響，更見經濟失衡；相反，香港的實業生產只佔GDP約1%。他表示，再工業化並非將過往遷移到內地或東南亞國家的工業帶回港，與過往投入大量工人的工業不同，而是採用更多科研，技術強調自動化，並運用香港擅長的科研，將成果轉化為產品，與工業結合。

科技園先進製造業中心料於2022年竣工

黃克強表示，再工業化下，雖然並不如過往投入大量工人，但可帶動不同工種，效益較服務業高。他承認，香港未必適合從事大規模生產，但本身有良好信譽，知識產權受到保障，並有大量科研人才，有條件推行再工業化。他續指，科技園的先進製造業中心預料於2022年竣工，屆時以優惠價出租，可為合資格科研企業提供空間發展，解決香港租金昂貴的問題。

三和生物科技執行主席兼首席技術總監嚴惠霖亦指，香港物流業於全球首屈一指，適宜再發展工業，只是地價較高昂。他續指，其公司的研發涉及光學及生物科技，需與生產商緊密合作，毋須大廠房，依賴自動化機器，已可年產過百萬粒晶片；之後先進製造業中心落成後，增加生產線後，可能年產數千萬粒晶片，並不需到大灣區生產。