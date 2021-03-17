新冠肺炎｜國泰推動數碼通行證　可儲存核酸檢測及接種疫苗紀錄

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-17 20:16

國泰航空今日公布正推動數碼化旅遊通行證平台，應用程式可以將快速PCR核酸檢測及疫苗接種紀錄建立數碼通行證，方便核實旅客是否符合各地政府所訂立的公共衞生入境條件，相信有助安全重開邊境。

國泰航空正推動數碼化旅遊通行證平台，應用程式可以將快速PCR核酸檢測及疫苗接種紀錄建立數碼通行證。（國泰航空圖片）

未來旅客可用數碼旅遊通行證辦理登機手續

國泰航空本周一（15日）在香港前往洛杉磯的CX880航班，就數碼平台技術進行最新測試，以核實及優化出境流程，獲多位國泰機師及機艙服務員自願參與，利用CommonPass應用程式及出境前的快速PCR核酸檢測紀錄，建立數碼通行證，當中包括姓名、旅遊證件號碼，以及指定時間內於認可實驗室獲取的新冠病毒檢測陰性結果。

國泰指出，當疫情消退，旅客仍可使用數碼旅遊通行證輕鬆辦理登機手續，提升機場運作能力，配合國際旅遊的復甦步伐，數碼旅遊通行證是可持續方案，其核實程序可支援邊境管制措施，有助安全重開邊境。

香港機管局有份參加是次測試

國泰表示，是次測試與香港機場管理局、The Commons Project及Prenetics合作，國泰去年10月亦聯同上述合作夥伴，於一班由香港前往新加坡的航班成功進行測試。國泰航空亦為國際航空運輸協會（IATA）轄下旅遊通行證顧問委員會的成員。

國泰航空顧客體驗及企劃總經理羅穎怡表示，國際旅遊因各地的旅遊限制而持續低迷，「若要再度全面通關，旅客或需提供2019冠狀病毒病陰性檢測結果和疫苗接種證明，才能符合各地政府的出入境規定。」

羅續指，深信數碼旅遊通行證能促進安全的國際旅遊活動，並與業界夥伴通力合作，推動獲普遍認可的數碼旅遊通行證，以迎接更多國泰乘客登機出行。

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