日經新聞香港電郵去年遭入侵　洩1,644用戶資料　私隱署展開調查

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-18 19:19

香港個人資料私隱專員公署今日（18日）表示，留意到有報道指，日本經濟新聞中國（香港）有限公司的電郵系統，曾於去年10月遭入侵，逾1,600名客戶的個人資料外洩。 私隱公署確認昨日（17日）收到日經的事故通報，將會展開調查。私隱專員鍾麗玲提醒，任何機構若發生資料外洩事故，應盡快通知公署和受影響客戶，減低對客戶的損害。

香港個人資料私隱專員公署提醒，任何機構若發生資料外洩事故，應盡快通知私隱公署和受影響客戶，以減低對客戶的損害。（資料圖片）

私隱公署發新聞稿指出，昨日收到日經的資料外洩事故通報，考慮到懷疑外洩的個人資料包括姓名、電郵地址、地址、公司名稱、電話號碼、信用卡資料等，私隱公署會立即就事件展開循規審查，向該公司取得更多有關事故的資料，包括香港客戶是否受事件影響及其數目。

私隱專員鍾麗玲表示，機構必須採取有效的保安措施，妥善保障客戶個人資料。另外，若發生資料外洩事故，私隱專員呼籲肇事機構，盡快通知私隱公署和受影響客戶，減低事件對客戶可能造成的損害。

日本經新聞報道，公司電郵去年10月入遭，疑有1,644個個人信息外洩。（日經新聞）

據日本經新聞報道，公司的中國（香港）和日經香港分公司電郵，去年10月遭入侵，疑有1,644項個人信息外洩，涉及日本經濟新聞國際版、電子版、Nikkei Asia的海外訂閱用戶個人資料，包括姓名、電郵地址、公司名稱、住址、電話號碼等，其中24宗涉及信用卡資料。

日經續指，發送予香港分公司的發件人資料亦被洩露，但日本客戶則未受影響，日本經濟新聞公關處就事件致歉，承諾將徹底管理個人訊息，防止同類事件再次發生。