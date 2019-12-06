教育局證8校網上校管系統被入侵　喇沙小學通知家長資料外洩

教育局今日（6日）公布，得悉近日有8所學校的網上校管系統被惡意攻擊及入侵，其中3所學校的資料外洩，局方已安排專責人員到校檢查有關系統，加強網上校管系統的系統保安。教育局亦已要求有關學校將系統被入侵事件交警方跟進，並將洩露資料事故通報私隱專員公署。 有喇沙小學家長今晚在Facebook專頁發文，指接獲校方通告通知，校方向教育局匯報學生分數及校務的網上校管系統（WebSAMS）早前遭黑客入侵，師生及家長個人資料或已被盜取。直資名校保良局陳守仁小學及英華小學，都有入學申請資料疑被盜。教育局未有披露涉事學校名稱。

教育局：3所學校資料外洩

教育局今日表示，得悉共有8所學校的網上校管系統受到攻擊，當中3所學校的資料外洩；有關學校已將系統被入侵及洩露資料事故通知警方及私隱專員公署。教育局已即時向有關學校提供支援，並派專責人員到校檢查有關系統及跟進。

教育局亦已發布網上校管系統的版本更新，並敦促所有學校盡快更新，以加強系統的保安。教育局已提醒學校，要按「網上校管系統」系統保安簡介及基本安全措施及系統保安設定的例行檢測清單，定期檢查網上校管系統的相關設定及更改各類密碼，並妥善保存有關檢測紀錄，以保障系統及數據的安全。

至於學校名稱，發言人表示，局方已為有關學校提供適切的支援；由於牽涉個別學校的資料，不宜公布有關學校的名字。教育局已要求有關學校把事件交警方跟進，通報私隱專員公署，並通知受影響的家長。

喇沙小學外洩學生資料 警列「不誠實取用電腦」案

網上流傳一封喇沙小學的學校通告，表示由教育局提供的網上校管系統受到黑客入侵，資料被非法下載，當中包括學生大部分個人資料，如出生日期、出世紙資料、國籍、地址、家長姓名、聯絡電話及電郵等，以及學校詳細資料、學業成績、員工資料、學校財政及派位結果。校方引述教育局稱，喇沙並非唯一出事學校，校方已經報警及向個人資料私隱專員公署報告。

警方證實九龍城警署在周四（5日）接獲一名學校職員報案，懷疑其學校電腦系統被黑客入侵，案件列作「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，由九龍城警區刑事調查隊第一隊跟進，現階段未有人被捕。