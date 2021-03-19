01消息：美資大行女高層涉嫌逃避強制檢疫失蹤　丈夫早前確診

撰文： 冼博勵 最後更新日期： 2021-03-19 16:29

新冠肺炎疫情反覆，西營盤健身室URSUS Fitness爆疫群組更蔓延至金融界。《香港01》接獲消息指，一間美資投資管理公司的女高層，被列為密切接觸者須強制檢疫隔離，但卻失蹤，當局或會通緝。消息指，她早前確診的丈夫，亦是另一間美資投行的員工。

消息指，一名美資投資管理公司女高層，涉違反強制檢疫。圖為其職場社交網站LinkedIn檔案截圖。

疑入住高級酒店 當局或通緝

該名失蹤的女高層，現年40多歲，在一間美資的投資管理公司香港分公司工作約六七年。《香港01》接獲消息指，她被列為密切接觸者後失蹤，懷疑私下入住一間高級酒店，逃避強制檢疫，當局或通緝。

新冠肺炎疫情蔓延至金融界。（資料圖片 / 吳煒豪攝）

疫情至今116人違檢疫令被法庭定罪

根據香港法例第599章《預防及控制疾病條例》規定，政府有權發出檢疫令，指令確診個案的密切接觸者須於檢疫中心接受強制檢疫，違反規定人士可被判罰款和監禁。

截至3月17日，共有116人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。

▼3月17日 滙豐總行強制檢測▼

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健身群組蔓延至金融界

西營盤健身室URSUS Fitness群組爆發，超過100人確診，是疫情以來第二大群組，因多位顧客為外籍金融界人士，令疫情蔓延至金融界、外資行等。

美資大行摩根士丹利位於九龍ICC的辦公室、滙豐銀行總行，均因為有員工確診，工作場所被列為強制檢測。