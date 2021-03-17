確診大廈｜滙豐IT工程師確診　中環總行納強制檢測　員工排長龍

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-03-17 16:27

昨日（16日）新增源頭不明個案中，涉一名在中環滙豐總行大廈27樓IKAS International工作的資訊科技工程師。政府刊憲將中環滙豐總行納入強制檢測名單，滙豐表示，總行今日(17日)起將會關閉，直至另行通知，又要求員工進行檢測。 滙豐總行於今日下午兩時，在總行門外設兩架流動檢測車為員工接受病毒測試。有員工透露，在19樓工作，但因為公司安排可以在家工作，上星期只回到總行一次，故對疫情不擔心。

滙豐總行列強制檢測，記者現場所見，不少員工在總行內排隊輪候做檢測，人龍高峰時長達50人。（羅君豪攝）

昨日（16日）新增源頭不明個案中，涉一名在中環滙豐總行大廈27樓IKAS International工作的資訊科技工程師。滙豐總行於今日下午兩時，在總行門外設兩架流動檢測車為員工採樣測試。

記者現場所見，不少員工在總行內排隊輪候做檢測，人龍高峰時長達50人，總行各個出入口亦已關閉。有員工透露，自己在十九樓工作，但因為公司安排可以在家工作，上星期只回到總行一次，故對疫情不擔心。

記者現場所見，不少員工在總行內排隊輪候做檢測，人龍高峰時長達50人。（羅君豪攝）

中環滙豐總行表示，今日(17日)起將會關閉，直至另行通知，又向員工發出的內部電郵，3月2日至15日期間，於滙豐銀行總行逗留多於2小時的人士，必須進行檢測。

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