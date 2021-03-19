1.1億元頭獎六合彩3幸運兒瓜分　中獎號碼有得對

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-03-20 04:15

六合彩連續九期頭獎無人中，多寶累積9,000萬元，馬會估計今晚（19日）攪珠，頭獎10元一注獨中，可得高達1.1億元超級橫財。截至下午6時半，投注額已有1.62億元，到9時更超過2億元。今晚9時15分截止投注，總投注額為212,714,434元（2.127億元）。頭獎有1.5注中，每10元一注派彩7,628萬元，由3個各買5元一注（即0.5注)幸運兒瓜分，每人實得3,814萬元。

六合彩停辦近8個月，去年9月下旬才恢復，但經常無人中頭獎，對上一次有人中頭獎是今年2月2日，一注獨中獲得6,327萬元，此後一期有0.5注中，取走800萬元頭獎獎金的一半。之後連續九期都無人中，刷新最多期無人中頭獎紀錄，多寶累積至9,000萬元。

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼

+ 8 + 8 + 8

3位幸運兒各買5元一注 均中0.5注

今期六合彩攪出號碼為：3、8、9、14、23、25；特別號碼為：35。今期攪出的7號碼完全無綠色波，紅色波及藍色波分別佔3個及4個。

頭獎每10元一注派彩76,287,420元（7,628萬元）．有1.5注中，由三位各買0.5注的幸運兒瓜分今期獎金。二獎有10.5注中，10元一注派彩77.4萬元。

近10期少1至10號攪出

就近十期的攪珠結果（2月5日至3月12日），攪出號碼偏向大號碼，1至10只出現過9次正選號碼，另有3次則是特別號碼。在三種顏色的的號碼球當中，其中兩次分別乎全綠色或全藍色，只有一個是綠色或藍色，紅色相對不旺。

六合彩近十期攪出號碼。(馬會網頁截圖)

▼十大幸運投注站▼

+ 25 + 25 + 25