14歲女童認參與荃灣衝突　官稱雖影響公安卻未用暴力　准感化兩年

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-03-19 16:40

前年10月13日有人號召「18區開花」示威，荃灣爆發衝突，一名14歲少女因涉嫌參與非法集結被捕。少女早前認罪，押後至今（19日）判刑。裁判官指，案中的集會有規模和組織，對公安影響廣泛，故即使被告年輕，判刑也需注意紀律性和懲罰性。惟羅官亦表示考慮到被告沒有使用暴力，故最終接納感化官建議，判令被告接受24個月感化。

被告案發時14歲，被指和另一名12 歲女童、王釗鴻（23歲）、陳錫華（57歲，電器技工）於前年10月13日在新界荃灣青山公路—荃灣段264至298號南豐中心外參與非法集結。被告原另被控管有攻擊性武器，指她藏有一支鐳射筆，但此罪其後獲律政司撤控。

被告案中未有使用暴力

辯方呈上被告親友及社工撰寫的求情信，指被告衷心悔過，即使學業成績算不上優異，但仍然有專心求學，願意受教，亦沒有紀律問題。辯方亦指，被告在案中沒有使用暴力，報告指被告已得深刻教訓，也願意承擔後果，並對家人感到愧疚，明白以後做決定前應該先溝通和希望能更生，報答家人。辯方又透露被告母親今早因為腸胃不適被送院治療，目前未知情況如何，但懷疑是因過分擔心被告而不適。

官指未有參與者結集不能成事

主任裁判官羅德泉指，本案涉及有規模和有組織的非法集結，對公安影響廣泛，雖然被告並非擔任主導或組織角色，但沒有如被告一樣的參與者的話，組織非法集結的人也不可能成事，故即使考慮到被告年輕，判刑也不能集中於更生方面，更需注意紀律性和懲罰性。羅官考慮到被告在案中畢竟沒有使用暴力，故最終接納感化官的建議，判處被告為期24個月的感化令。

案件編號：WKCC 3737/2020