3少年持刀連劫3便利店　兩男單親失學兼受人影響　判入教導所

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-19 18:26

三名少年於深夜時分，於兩小時內持刀連橫行劫屯門和元朗3間便利店。他們在其中兩店成功劫去約1萬元，但打劫另一便利店時，因女店員因受驚大叫而事敗。三人早前承認兩項搶劫和一項企圖搶劫罪。辯方律師求情時，揭3名被告各有故事，其中兩名年紀較輕的被告，均來自單親家庭兼已輟學，法官考慮他們或受年紀較大的被告影響，今(19日)判二人入教導所。最年長的18歲被告，亦患讀寫障礙及過度活躍症，法官先為他索取心理報告再判刑，案押後至4月16日。

三名被告：16歲陳姓少年、16歲鄧姓少年和18歲被告邱日山。庭上透露，首次被告沒有案底，而第三被告則有普通襲擊和勒索案日底。

首被告母親自殺後由父照顧

法官今判刑時透露，首被告的母親數年前跳樓自殺，之後父親便負責照顧首被告和胞妹。首被告讀畢中三後，間中跟父親從事裝修工作，但沒有穩定收入。

次被告與母相依為命中二輟學

此外，獨力照顧次被告的母親因工作長，未能給予次被告適當的監管。而次被告升讀中學後，結織不良分子，並於重讀中二時輟學。

法官判處兩名被告時，指他們受較年長的第三被告影響。法官最終根據報告建議，判處兩人教導所。

第三被告未服過度活躍症藥物

至於第三被告，法官指他患有讀學障礙和過度活躍症，但未有服食過度活躍症的藥物。法官遂決定先替他索取心理報告，把判刑押後至4月16日。

案情指，三名被告於去年3月2日凌晨2至4時，先後到屯門景峰花園、元朗谷亭街傑文樓和元朗青山公路元朗段萬昌樓，持刀行劫三間便利店。他們在景峰花園和萬昌樓的便利店，劫去1500元和9423元。惟三人行劫傑文樓的便利店時，因女店員受驚大叫，被告馬上離開。三名被告在數天後被捕。

案件編號：HCCC244/2020