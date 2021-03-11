疫情爆發3男超市外搶劫600卷廁紙　官稱案情嚴重　各囚40個月

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-03-11 15:10

去年疫情爆發不久，市民爭相搶購日用品及防疫物品等，超市貨架上的廁紙亦被掃光。3名男子疑看准機會，清晨在超市門外搶劫600卷廁紙，事件更一度成國際新聞。惟3男不久後即被捕，他們今(11日)在區域法院承認搶劫罪。法官指被告案發前有簡單步署，當時香港正受疫情影響，市民到處搶購廁紙和日用品，案件嚴重性不會因為涉案貨品金額低而減輕，判3人入獄40月。

三名被告：何智良（27歲，機場倉務員）、李瓶陶（34歲，送貨員）及李業堂（30歲，紮鐵散工），被控一項搶劫罪，指他們於2020年2月17日，在旺角道惠康超級市場外搶劫吳志敏，劫去50條廁紙，價值1,695元。

趁卸貨員落貨時行劫

案情指，卸貨工吳志敏在案發當日凌晨5時許，在超市門外工作並放置廁紙，當時超市仍未開門。何突走近吳問超市何時開門，之後離去。約一分鐘後，何折返並用生果刀指向吳的腰部說：「唔好郁。」這時兩名姓李被告出現，二人均戴著口罩，將50條廁紙放上手推車，然後推至洗衣街一間賓館，何則尾隨二人。

警方經調查後在賓館尋回該批廁紙，並在賓館梯間發現手推車。何被捕後向警方說：「唔係我提議攞廁紙，係阿堂同細佬提議，我揸住嗰把唔係刀，係保鮮紙連紙筒嚟。」

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何稱因社會事件及疫情失去工作

辯方求情指，何原任倉務員，因社會事件及疫情而失去工作，他需要照顧家人，解燃眉之急才犯上本案。何認罪有悔意，何母亦撰信望法庭能給何機會。案中事主僅受驚嚇，沒有受傷；各被告沒有預謀犯案，而涉案的廁紙亦只值千多元。

物品價值不高不會減低案件嚴重性

暫委法官張志偉判刑時指，案發時香港正受疫情影響，市民爭相搶購廁紙等日用品，案件的嚴重性不會因被偷取的物品價值不高而減輕。三名被告夥同犯案，刑責相同，有目標而犯案，亦有經過簡單部署，三人犯事比一人單獨干犯嚴重，被告並有向事主展示武器，幸而案事主並無受傷，故判各人入獄40個月。

案件編號：DCCC597/2020