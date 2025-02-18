警司被控非禮女子和警署內施襲　辯方透露被告不認罪　准保釋候訊

警司陳建愉涉去年在酒吧內非禮一名女子，並三度在青衣警署襲擊該女子。他被控1項非禮和3項普通襲擊罪，案件今（18日）在沙田裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，辯方庭上透露被告將否認控罪。由於審訊將以視像系統進行，需在有相關設備的法院審理。裁判官把案件押後至本週四（20日），在粉嶺裁判法院再訊，屆時將進行答辯。被告准以5000元繼續保釋，期間不可接觸控方證人。



被告陳建愉，42歲，被控1項非禮和3項普通襲擊罪。資料顯示，被告於去年中擢升為警司。

非禮罪指，被告於2024年5月14日至15日之間，在旺角太平道3號1樓La La Bar非禮女子X。至於3項普通襲擊罪，則指被告於2024年8月某日在青衣警署4樓、同年8月至9月某日在青衣警署15樓，以及同年11月7日，在青衣警署2樓廁所外，襲擊X。

被告陳建愉。(朱棨新攝)

辯方表示被告將否認控罪

控方庭上表示，準備好聽取被告答辯，辯方透露被告將否認控罪。由於案件需轉介至粉嶺裁判法院處理，裁判官遂決定不聽取被告答辯，並應控方申請，把案件押後至本週四，在粉嶺裁判法院再訊，屆時將進行答辯。

被告准以5000元保釋，期間不准離港和接觸控方證人。

案件編號：STCC615/2025