休班警聖誕清晨醉駕危駕兼無牌駕駛　累退休警父亦被控　父子認罪

休班警聖誕節清晨酒後駕駛，遇交警截查，以高達每小時165公里時速駛車逃走，經調查後被捕，並揭發他當時無牌駕駛，他曾任警員的父親是車主亦受牽連。兩父子今(22日)在沙田法院，承認醉駕及允許他人無牌駕駛等多罪，案情並揭休班警無牌期間，曾多次接載其機動部隊同事上下班。男警父求情稱，他一直奉公守法，卻因本案蒙上污點。裁判官把案押後至11月12 日判刑，休班警期間需還柙，其父則准保釋以候其社會服務令報告。



子認14罪父認10罪

兩名被告：姜淇傑（26 歲，子）及其父親姜知勇（58歲，父）。姜淇傑承認 14 罪，包括1項危險駕駛、6 項駕駛時沒有駕駛執照、6 項沒有第三者保險而使用汽車、及1項血液酒精濃度超過訂明限制下駕駛汽車罪；其父則承認5 項允許沒有駕駛執照的人駕駛汽車，及 5項允許他人使用沒有第三者風險投保的汽車。

被告姜淇傑及其父姜知勇在沙田法院承認多項交通控罪。（資料圖片)

首被告姜淇傑在長青隧道危駕而遭警員截停。（資料圖片）

首被告被截查時高速駛走

案情指，2023年12月25日清晨近5時，首被告在長青隧道危險駕駛一輛私家車，導致附近一輛的士被迫停下。多名警員見狀要求司機停車調查，首被告即高速駛車至大欖隧道，並向新界方向逃走，期間曾12度橫過雙白線，警員基於安全考慮停止追截。

被告的P牌已被取消

警員經調查後，同日清晨在天悅邨找到被告。被告承認是涉案司機，進行酒精呼氣測試後，發現他每 100 毫升呼氣內含24 微克酒精，隨即被捕。警方其後發現被告曾獲發「P牌（暫准駕駛執照）」，但於2023年3月遭取消。被告警誡下透露其父是車主，其父事後亦被捕，他稱只是該車名義上的車主。

被告駛走時超速逾一位

調查發現，首被告案發時以最高達每小時165公里駛走，但青朗公路的車速限制是每小時80公里；另首被告當時體內每100毫升的血液含有65至115毫克酒精。

曾多次接載同事上下班

此外，警方亦發現，被告於2023年10至12月期間，即他的「P牌」被取消期間，他曾多次駕車接載其機動部隊同事上下班。

首被告稱少與父親溝通

辯方求情指，首被告的父母在他8歲時離異，之後與父親一同生活，他18歲時搬開住，自此少與父親溝通。他於2018年在父親影響下投考警隊，直到案發時一直盡忠職守，其警隊上司、母親及任職護士的女友今有到庭支持。他在停職候訊期間亦未虛度光陰，有經營貿易公司及投身慈善工作，更獲委任為港灣青年協會第一屆副主席。

案發前因工作壓力飲數罐啤酒

辯方又指，首被告本性不壞，案發前因工作壓力飲了2至3罐啤酒，稍作休息後錯判酒氣已過，案發時亦是因擔心被發現酒駕才會逃走。他現已深感後悔，為知法犯法感羞愧，自知案發時的行為自私且不負責任，內疚牽連父親，但萬幸事件中無人命或財產損失。首被告是出於好心接送同事，被定罪後未能繼續任職警察對他而言已是極大教訓。

次被告稱有確認兒子有P牌

其父與首被告母親離婚後曾再婚，但同樣失敗告終。次被告於1984年加入警隊，2010年退休，期間多次受到上司的讚賞。他一生奉公守法，相識逾30載的牧師指他為人正值、慷慨行善，此次犯案與過去良好品格不符。律師指首被告搬離家後，兩父子很少聯絡。某日，首被告來電稱為節省牌費，想用父親名義買車，父並有確認兒子有「P牌」及有購入第三者保險後，才把車交給他。

辯方指次被告因無心之失犯案，明白他作為車主的責任，形容他：「奉公守法嘅一生蒙上永不能磨滅的污點。」望法庭能考慮到他的良好背景，以罰款處理本案。

案件編號：STCC 1488/ 2024