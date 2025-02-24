規劃署慶祝成立35周年 回顧香港蛻變歷程 展望未來無限機遇

規劃署於2月12日舉行「規劃署35周年開幕禮」，由財政司司長陳茂波（中）、財政司副司長黃偉綸（左二）、發展局局長甯漢豪（右二）、發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲（右一）及規劃署署長鍾文傑（左一）一同主持開幕儀式，並於活動中率先發布35周年短片及紀念特刊，回顧規劃署每個舉足輕重的里程碑及分享部門的規劃工作與成果。開幕禮吸引了逾百位嘉賓出席，包括立法會議員、合作機構及專業學會代表、發展局及其轄下部門代表、規劃署現任及前任同事等，共同見證規劃署的卓越成就及對香港發展的貢獻。



規劃署自1990年成立以來，一直肩負着香港的城市規劃與發展重任，憑着專業精神及前瞻性視野，在香港蛻變成「亞洲國際都會」的過程中扮演着關鍵角色。財政司司長陳茂波致辭時表示：「城市規劃是都市發展其中一項最上游的工作。這一項工作從來都不容易，畢竟香港地少人多，居住用地、工商發展、運輸基建、休憩空間、鄉郊保育等，不同的用途相互牽引，有時甚至構成競爭。如何平衡不同的需要，推動香港社會多元和可持續發展，相當考驗規劃工作的功夫。但是，香港從來都是善於在相當有限的土地環境和條件下發揮最大的價值，甚至是創造奇蹟。我為規劃署同事們的工作和貢獻點讚。」。

發展局局長甯漢豪亦表示現時造地不再局限於發展房屋，亦會為產業發展、生態旅遊，以至改善市民居住環境作出籌劃。而在準備和提供土地過程，政府亦求變創新，不斷進行變革，為香港今後發展建立良好基礎。她同時勉勵規劃署同事不斷進步，為香港的可持續、宜居和更多姿彩的未來，繼續發光發熱。

為慶祝規劃署成立35周年特別攝製的35周年短片亦於開幕禮中率先發布，回顧發展里程，展望未來機遇，按此觀看短片 。

因時制宜：與時並進的城市規劃

規劃署負責制訂可持續和具抗禦力的空間發展策略和計劃，作為未來發展和進行策略性基礎建設的指引。規劃署在過去數十載，始終秉持「因時制宜」的原則，積極應對香港不斷變化的經濟、社會及環境挑戰。

90年代香港回歸祖國及珠江三角洲地區的迅速發展，規劃署在《全港發展策略檢討》中，確立長遠的規劃框架，進一步鞏固香港作為國際港口的地位。其後，規劃署於2007年公布《香港2030：規劃遠景與策略》，強調土地利用、交通運輸與環境三者的相互影響，並引入可持續發展概念，配合香港作為「亞洲國際都會」的定位。直至2021年，規劃署完成《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》（《香港2030+》），提出了策略性空間規劃框架，涵蓋多項重點發展項目如北部都會區等，以擴大香港的發展容量、提升宜居度和達致更均衡的空間發展模式。這些規劃不僅見證了香港的發展歷程，更為可持續發展奠定了堅實基礎。

除了本地城市規劃，香港亦積極融入國家發展大局，規劃署會繼續把握箇中機遇，加強與粵港澳大灣區（大灣區）的對接與合作，為香港和整個大灣區作出貢獻，並進一步提升香港在世界舞台的競爭力。

靈活規劃：應對土地需求 推動多元用途

規劃署亦負責法定與地區規劃工作。作為城市規劃委員會的執行機構，規劃署負責制訂、監管及檢討規劃圖則、規劃政策和發展計劃。在地區層面，各個地區規劃處負責地區規劃工作及就土地用途適時作出檢討，在過程中會與不同社會持份者就相關規劃議題緊密聯繫及交流，以擬定切合社會需要的發展建議，務求善用本港珍貴的土地資源。

為配合城市發展和社會對優質生活環境的需求，規劃署適時完善和優化《城市規劃條例》，精簡制訂法定圖則和規劃申請程序，讓規劃制度更公開、透明，並提升公眾參與度；以及加強對新界鄉郊地區違例發展的執管。透過用地規劃檢討，例如將傳統工業區改劃成商業區、改劃空置校舍用地等，規劃署務求與時並進，更加靈活運用土地，為社會帶來最大效益。

為應對舊區建築物及人口老化、居住環境擠迫、街道網路設計過時及社區設施不足等多重挑戰，規劃署多年來積極與各政府部門及持份者攜手合作，共同推動舊區轉型。規劃署與不同持份者進行多項包括涵蓋舊公共屋邨重建、歷史建築保育及活化、地區更新重建計劃及行人環境改善措施等研究及計劃，籍此優化舊區的生活環境與設施，為市民創造更宜居的社區。

走進社區：推動公眾參與 培育未來規劃人才

規劃署多年來透過多元化的社區活動，例如到訪學校、流動展覽車等，深入社區，積極向公眾推廣規劃事務，特別是啟發年青一代對城市規劃的興趣及參與。同時，位於中環愛丁堡廣場的展城館作為香港首個以規劃和基建發展為主題的展覽館，不僅展示了香港的規劃建議和未來發展方向，更成為促進公眾教育及專業討論的重要交流平台，並呈獻了不同專題和特別的展覽，去年參觀人次超過十萬。此外，規劃署亦心繫社會，於2022年成立規劃署義工隊，積極參與多項關愛活動，接觸了不同的弱勢社群包括長者、幼兒和少數族裔等，將關愛精神帶到社區各個角落，進一步拉近規劃工作與市民之間的距離，體現規劃署對社會的承擔與關懷。

另一方面，規劃署同樣重視提升現職及未來規劃師與相關專業人才的專業能力與國際視野。作為成立35周年活動系列的一部分，規劃署將舉辦專題研討會，邀請本地專家分享見解，促進知識交流及專業討論，讓團隊緊貼最新的城市規劃發展和趨勢。

從《全港發展策略》到《香港2030+》，從新市鎮到新發展區及舊區重建的規劃，每一步都見證了規劃署在應對經濟、社會及環境挑戰中的努力與創新。如規劃署署長鍾文傑所提及：「規劃署會與社會各界同心協力，繼續積極推展和落實不同規劃項目，促進優化土地用途及均衡發展，讓市民生活得更美好。」展望未來，規劃署將繼續以35年來的經驗和前輩留下來的智慧作為持續進步的動力，並與各界為香港攜手劃出更多可能，創造無限機遇。

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