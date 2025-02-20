龍皇酒家竊殺案　廚師折返遇上保安員施襲殺人　裁定謀殺罪成

觀塘龍皇酒家5年多前遭爆竊，六旬保安員被發現手腳被綁，受傷倒臥後樓梯，留醫數日不治。一名曾在該酒家樓下食肆任廚師的男子承認爆竊罪但否認謀殺罪，並辯稱是一場意外。7人陪審團今早(20日)退庭商議，今午以5:2大比數裁定被告罪成。法官胡雅文押後至明日判刑。



被告黃信霖（28歲，無業），否認於2019年12月11日，在開源道64號源成中心1樓1號後樓梯，謀殺夜間保安員陳春泰(65歲)。另承認於同日在上址2樓龍皇酒家偷竊3.1萬港元。

被告黃信霖承認爆竊，經審訊亦被裁定謀殺罪成。(資料圖片)

案發地點為在觀塘的龍皇酒家。(資料圖片)

保安員陳春泰送院後被驗出顱內出血，搶救4天後死亡。(資料圖片)

死者陳春泰被發現倒臥在後樓梯，手腳被綁，頭被尼龍袋套著。(資料圖片)

涉事酒家警報響起

控方案情指，死者陳春泰(下稱：陳)任夜間保安員，他與另3名同事案發當晚當值。在11日凌晨3時許，龍皇酒家的警報器響起，張姓副保安主管到場檢查，發現酒家門被打開了，便知酒家經理，該經理稱翌日會處理。

陳被發現倒臥樓梯

陳其後被發現不見蹤影，至凌晨被同事發現倒臥在後樓梯，上身被紙皮蓋住，雙腿被綁，衣服沾滿鮮血。陳送院後被驗出顱內出血，在深切治療部留醫至12月14日不治。化驗給果顯示，陳的指甲上有強烈指向屬於被告的DNA。

被告稱無心為之

被告在12月18日被捕，警誡下稱事件是意外，他無心為之，並在錄影會面直認他沒錢交租和借了「大耳窿」4萬元沒錢還，他沒想過會打死人。

認曾拳打陳及推他下樓

被告承認拳打陳約8下後推陳落樓梯，糾纏間再打了陳數拳。他因為怕陳報警，故用衣架和枱布綁住陳，用袋套住陳的頭掩蓋半臉，之後再到酒家偷走錢箱方離開。

被告曾向友稱不想被認出在深圳紋身

被告的手機通訊紀錄顯示，被告在事發後對友人稱，他在深圳紋了身，因為他打傷了人，不想被認出。

案件編號：HCCC43/2022