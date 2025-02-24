小學陸運會禁學生光顧小食亭　校長會主席：陸運會唔一定要買嘢食

有運動場小食亭員工近日在社交媒體指，葵青區一間小學在舉辦陸運會期間，有教師阻礙學生光顧。資助小學校長會主席鍾麗金指，小學會否批准學生在陸運會光顧小食亭，視乎不同考慮因素，各校都有不同做法，可自行決定。但她提到，陸運會並非旅行，學生的參與十分重要，「唔一定要買嘢食」，又指現場秩序管理亦是考慮因素。



青衣運動場小食亭檔主指近日發生教師在陸運會阻止學生光顧事件。(資料圖片)

青衣運動場小食亭員工近日在社交媒體撰文，指葵青區一間小學在舉辦陸運會期間，有教師阻礙學生光顧。涉事的小食亭老闆周日（23日）接受《香港01》訪問指，小食亭在當日早上約10時開門營業時，該校教師經已前來阻止學生及家長光顧，又曾與員工發生爭執，對點店員說「抵你冇生意」。

香港資助小學校長會主席、寶覺小學校長鍾麗金指，學校可自行決定是否批准學生在陸運會光顧小食亭。（資料圖片）

資助小學校長會主席鍾麗金回覆《香港01》查詢表示，學校通常在決定是否批准學生在陸運會光顧小食亭時，都會與不同持份者討論，例如不少家長或擔心涉及金錢，故校方會了解家教會的意見，但強調當局對此沒有規定，學校可自行決定。

小學校長會主席：陸運會唔係旅行，唔一定要買嘢食！

至於學校不批准學生光顧小食亭的因素，她認為主要在於活動性質，稱陸運會並非學校旅行，同學在陸運會的參與亦是學習過程，而不少學校的校舍，本身亦無小賣部，因此，她認為「陸運會唔一定要買嘢食」。

不過，學生到小賣部「篤魚蛋、食燒賣」短短數分鐘，對陸運會這個「學習」影響又是否如此之大？鍾麗金強調，這只是考慮因素之一，又指當中涉及現場秩序管理問題，「唔係話得一個學生，而係幾百個學生」，校方必須確保現場秩序以及學生的安全。