小學陸運會禁家長學生光顧小食亭　老闆：政府規定營業籲協調免租

青衣運動場小食亭員工近日在社交媒體撰文，指葵青區一間小學在舉辦陸運會期間，有教師阻礙學生光顧。涉事的小食亭老闆Daryl周日（23日）接受《香港01》訪問，開腔，指小食亭在當日早上約10時開門營業，該校教師經已前來阻止學生及家長光顧，更問學生「邊個批准你哋買？」他指該老師情緒勒索，又與員工發生爭執，對點樣說「抵你無生意」。當日事件有約1,500元損失，「其實我哋連最基本（同事）個人工，都未搵得返。」

Daryl在多區運動場經營小食亭，根據康文署要求，每次有學校租場活動期間必須開門營業，但自去年起已有四間學校，於陸運會期間派人阻止學生及家長光顧小食亭。他認為學校若禁止學生光顧，校方與教育局要有合理解釋，以及與康文署協調給予免租，否則不應阻礙合法經營生意。



青衣運動場小食亭檔主指近日發生教師在陸運會阻止學生光顧事件。(資料圖片)

小食亭老闆批評老師「情緒勒索」學生

小食亭老闆Daryl說，得悉學校舉辦運動會時，已向校方查詢有無特別要求，但學校無回覆。運動會當日他並不在場，但透過閉路電視了解到事情經過，發現涉事小學陳老師在當日10時至下午約2時，持續阻止學生光顧小食亭。一直到中午約1時，他的員工與陳老師發生爭拗，要求他停止阻撓學生光顧，發生言語衝突。

及後於下午時間，陳老師更與另一位教師前來，一同阻止學生於小食亭購物。他形容當日涉事的老師的行為是「情緒勒索」，對前來光顧的學生說「你買嘢食，咁其他同學冇得食架喎，咁樣你過唔過意得去呀？」

他說陳老師曾說「抵你無生意」，認為當日涉事的教師應為事件道歉，「即係佢（老師）做緊嘢嘅操守，其實係代表緊學校嘅。」

小食亭員工當日與久在檔口阻止學生光顧的一名教師發生爭拗。（Thread截圖）

有學校封看台閘口全日零收入 累計四校禁購物

Daryl自去年7月起在青衣運動場經營小食亭，一直到9月下旬才有學校在場地舉辦運動會。他指早在這次事件發生前，已曾發生過學校不讓學生光顧小賣部情況，相關事件更從去年12月起增多，「去到12月嘅時候，就比較真係多學校係直頭封咗嗰個看台閘口，我哋幾乎零收入。接近有一半（陸運會）嘅日子都做唔到生意。」

「其實我哋連最基本（同事）個人工，都未搵得返」，Daryl說單次事件已會帶來約1,500元的損失，連同其在香港仔及沙田運動場經營的小食亭來計，今年以來已有四間學校於舉辦陸運會期間，阻礙學生光顧小食亭，其他小食亭經營者亦有反映遇到同樣情況。

籲教育局康文署協調免租措施

根據租用康文署小食亭的合約，在有活動的日子，例如學校運動會當日，小食亭必須營業，Daryl說因此過往亦有學校禁止學生甚至家長購物，他就此已經多次去信教育局和康文署，但至今未有回覆。

他認為校方不應阻撓家長於小食亭購物，又指校方若擔心學生在小食亭購物的話，應與教育局及康文署應設立機制，安排如免租等措施，以減省小食亭經營成本，「我一樣要交租、要出人工、要預備貨物，校方一句不准買，我們小商舖就要承擔所有成本。無可能對同事說，『學校不准買，你返屋企收工啦，我唔出人工畀你』，這是不可能的。」