精進欠薪｜屯門滿田、東涌雋東等3公屋項目施工受阻　涉逾7600伙

工程公司「精進建築」2022年涉觀塘安達臣道房協地盤天秤倒塌事故，近年又捲入欠薪風波，令3個公營房屋項目：屯門滿田邨、東涌雋東邨和秀茂坪安達臣道施工受阻，涉逾7,600伙。房委會回覆查詢指，房屋署正督促精進採取措施，盡快回復進度，將「適時更新」完工日期。



觀塘安達臣道精進地盤被指拖欠薪金，去年11月4日上午約40名紮鐵工人到場拉起寫上「精進有汗出無糧出！」的橫額，又大叫口號抗議，警方到場調停。（ 資料圖片/翁鈺輝攝）

房委會上周回覆屯門區議會查詢稱，原預計2024年完工、涉約1,000伙的屯門滿田邨，去年第4季因欠薪導致地盤工人不足，工程延誤，未知何時完工；涉約5,200伙的東涌雋東邨亦原定2024/25年度完工。房委會回覆查詢時表示，兩項工程近月因拖欠工人薪金，施工人數不足、進度緩慢，房屋署正督促精進採取措施，盡快回復進度；工程團隊正審視工程，將「適時更新」兩者完工日期。

房委會亦指，滿田邨暫無預派安排，入伙紙將於落成後3個月內發出，隨即替獲編配租戶辦理入伙手續；而該邨的4層社區健康中心和一層長者宿位，落成後將分別交醫管局和社署管理。

屯門滿田邨現況。（滿田逸事FB）

屯門滿田邨現況。（滿田逸事FB）

至於曾發生塌天秤3死意外、涉約1,400伙資助出售房屋的觀塘安達臣道R2-2項目，房協早前已宣布預計落成時間由2025年延至2026年，房協回應指無補充。不過據了解，該項目雖有施工，但工人不足、進度受阻。消息稱房協正密切監察工程進展，不排除採取進一步行動。