安達臣道精進地盤　紮鐵工人追薪逾$700萬　前年曾發生冧天秤事故

曾於2022年9月發生天秤倒塌奪命工業意外，釀成3死6傷的觀塘安達臣道精進地盤被指拖欠薪金，約70名紮鐵工人遭欠薪，涉及金額逾700萬。今日（4日）上午約40名紮鐵工人到場拉起寫上「精進有汗出無糧出！」的橫額，又大叫口號抗議，警方到場調停，地盤總承建商「精進建築有限公司」與工人將稍後到勞工處協商。



警方到場調停。（翁鈺輝攝）

紮鐵工人於半年前在地盤開工，一人平均一個月約5萬至6萬人工，精進卻拖欠他們逾兩個月人工，受影響工人約70人，涉款逾700萬元。紮鐵工人張先生對拖糧表示不滿，「政府成日話唔夠人做嘢，要輸入外勞，但係我哋全部都係唔夠做嘅，夠做嗰更就無糧出！」希望政府能夠介入處理，又指精進地盤其他工種的工人亦曾罷工抗議，精進並非第一次拖糧，「個個等飯開，無錢先要焗住出聲！」

今日（4日）上午約40名紮鐵工人到場拉起寫上「精進有汗出無糧出！」的橫額，又大叫口號抗議。（翁鈺輝攝）

今日（4日）上午約40名紮鐵工人到場拉起寫上「精進有汗出無糧出！」的橫額，又大叫口號抗議。（翁鈺輝攝）

今日（4日）上午約40名紮鐵工人到場拉起寫上「精進有汗出無糧出！」的橫額，又大叫口號抗議。（翁鈺輝攝）

涉事地盤為觀塘安達臣道地盤。（翁鈺輝攝）

工人較早前曾與精進洽談，但精進沒有即時承諾支薪，精進及工人下午3時將到勞工處商議。

翻查資料顯示，該地盤為安達臣道一個由總承建商「精進建築有限公司」承建的房協資助房屋地盤，於2022年9月7日曾發生意外，有天秤在未有吊運物件情況下倒塌，壓毀下方臨時貨櫃辦公室，貨櫃內3人被壓住，2人當場死亡；1人被送院後不治；另6名工人受傷，包括塔式起重機操作員。涉案地盤總承建商「精進建築」的時任項目經理被控以3項誤殺罪。