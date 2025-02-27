運動法律盛會與國際接軌　連結各界推動運動法律新機遇

近年來，運動產業與相關法律議題在香港越來越受關注。作為連結體育、法律與商業的重要橋樑，香港律師會於2025年2月隆重舉行首屆「運動法律盛會」，引領本地法律界及大眾，從「一國兩制三法域」的背景出發，探討運動法律如何促進本地體育產業發展，並與國際接軌。香港律師會會長湯文龍律師在接受訪問時強調：「體育和法律一樣，與每一位市民息息相關。」



首屆運動法律論壇涵蓋多方領域發揮本港專業仲裁角色

運動法律論壇不僅是運動法律盛會的核心活動，更是香港首次在國際層面和「一國兩制三法域」的背景下，深入探討運動法律與體育產業發展關係的重大會議。論壇以「體．現法治」（Be Just! Be a Good Sport!）為主題，探討運動法律如何在體育仲裁、知識產權、媒體權、反興奮劑、反洗錢等多方面， 為運動產業提供法律框架。湯文龍表示：「運動法不僅是對體育活動的規管，還涵蓋了眾多爭議性及非爭議性法律議題，例如肖像權、廣播權及商標權等。」

論壇邀請了來自內地、法國、瑞士等地以及本地的專家，包括法律專業人士、政府官員、政策制定者、立法會議員、奧運金牌運動員、商界領袖、電競開發者以及律師體育仲裁員等，帶來多元化的觀點。活動吸引了近350名現場參加者，並有數百名線上觀眾報名，他們來自14個司法管轄區。湯文龍提到：「當我們參加國際會議時，發現世界各地對運動法的專業需求持續增長，而香港多元化的法律和爭議解決服務，正是我們與國際接軌的關鍵優勢。」

隨著國際體育賽事的增加，運動員、賽事組織者與贊助商之間的商業糾紛逐漸增多，對專業體育仲裁的需求日益增加，而香港是少數同時具備普通法和國際仲裁專業服務的地區之一，能夠在運動法律領域發揮更重要的區域角色。

行政會議非官守議員召集人及立法會議員葉劉淑儀議員, 大紫荊勳賢, GBS, JP認為國家對體育仲裁的重視，突顯了香港律師會在推動體育仲裁和擴展相關服務方面可以發揮的重要作用。她倡議在大灣區舉辦首屆「一帶一路運動會」，促進本地運動產業的發展，同時也將推動本地零售餐飲，以及旅遊業的增長。

律政司副司長張國鈞博士, SBS, JP表示政府在去年的《行政長官施政報告》中，公布會研究為體育爭議設立解決制度，推廣體育仲裁，發揮香港爭議解決的體系優勢。「具體來說，政府支持業界於2025年內在香港推出體育爭議解決先導計劃......讓我們培養有效體育爭議解決的文化，建立一個促進發展、追求卓越、熱愛體育的社會。」

文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士, JP表示，隨著體育產業持續發展，有需要建立一個健全的法律體系，以支持公平競爭及有效地解決體育爭議，從而促進業界內的專業性和問責性。「我的團隊將繼續與體育界、法律界和商界合作，確保體育產業蓬勃發展。我深信，透過體育，我們能夠建設一個更強韌、更健康、更團結的香港。」

奧運金牌得主江旻憓在發言中指出，體育的核心原則是公平競技，而運動法律的完善能保障運動員的權益，推動體育的公平與包容。「我非常感謝法律界對保護運動員和推動體育發展的關注與承諾。運動法在促進公平和包容方面擁有巨大潛力，可以幫助運動員充份發揮他們的潛能。」

湯文龍透露，香港律師會已於今年1月就政府2025至2026年度財政預算案的諮詢提交意見書，建議成立一個專門的高效能單位，整合各政府部門資源，專注推動體育發展。

第九屆粵港澳律師運動會 匯聚三地法律界 與民同樂

作為運動法律盛會的另一亮點，第九屆粵港澳律師運動會於2月22日在新落成的啟德青年運動場舉行開幕禮，吸引了約2,000人參與，包括350名三地律師運動員、市民，以及逾550名來自紀律部隊轄下的青少年團隊和多間學校的年青參加者。

開幕禮延續「法治馬拉松」傳統，三地代表手持法治之旗途經大灣區九個城市和澳門，最終抵達香港；在啟德青年運動場上，由跑步運動員、終審法院首席法官張舉能法官、榮譽律師名冊的葉天養律師，及包括律師會會員的子女在內的小法律大使一同傳遞法治之旗，象徵法治精神的代代相傳。三地代表亦朗讀「法治宣言」，承諾將法治視為社會的基石。

終審法院首席法官張舉能法官（左）及榮譽律師名冊的葉天養律師手持法治之旗

廣東省律師運動員進場。

香港律師運動員進場。

澳門律師運動員進場。

湯文龍在活動上指出：「如果一個國家或城市的體育發展完善，做到全民運動的話，不僅可以推廣健康生活的文化，還可以促進市民對社區的歸屬感、團結性、自豪感，以至國家身分認同。」

他又指出，體育和法律一樣，跟每一位市民都息息相關。因此，律師會決定於新落成的啟德青年運動場舉辦第九屆運動會的開幕禮，並開放予廣大市民參加，達致全民參與。

主禮嘉賓，包括香港終審法院首席法官張舉能法官, GBM、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任劉光源先生、律政司副司長張國鈞博士, SBS, JP、廣東省律師行業黨委專職副書記金世章先生，以及澳門律師公會主席黃顯輝大律師，在開幕禮上致辭。

運動會邀請到兩位國家奧運金牌運動員王柳懿和王芊懿，在開幕禮上分享作為運動員的心得與體會。

除了進場儀式、升國旗及啟動儀式外，還融入了太鼓、高輪單車和霹靂舞等活潑元素，吸引不同年齡層的觀眾參與。

參加者體驗由中國香港U24極限飛盤代表隊成員指導的飛盤運動，活動極具趣味性，吸引眾多青少年參與。

(資料及相片由客戶提供)