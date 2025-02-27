男嬰出生即需接駁人工心肺機續命　父求集氣：有咩事等爸爸受晒佢

一名男嬰在周二（25日）早上在瑪麗醫院剛出生便需遇上緊急狀況，肺功能弱，加上腎腫，更要插喉協助呼吸，而且不懂哭喊，須送入兒童深切治療部（NICU）。男嬰父親在網上分享經過時指，兒子經過十多分鐘搶救，暫時穩住性命，但急需前往兒童醫院接駁人工心肺機續命，幸好手術成功。他表示，希望能夠集氣令兒子「過呢一關」，又說如果可以，希望代兒子「受晒佢」。



一名男嬰在周二（25日）早上在瑪麗醫院剛出生便需遇上緊急狀況，肺功能弱，加上腎腫，更要插喉協助呼吸，而且不懂哭喊，須送入兒童深切治療部（NICU）。（ricky_tse92@Threads）

父：十分危急 醫生叫太太麻醉藥未過都要去看兒子

男嬰父親昨日（26日）在社交媒體發文分享經過，指25日早上10時30分兒子出生後，「個肺功能好弱，個腎又好腫」，而且要插喉協助呼吸；等了很久兒子亦沒有哭喊，最後要立即送入NICU。他續說，直至當日下午4時，院方指男嬰情況十分危急，要他及麻醉藥未過的太太立即去見兒子。

兩夫婦在這期間「歇斯底里咁叫仔仔加油唔好放棄」，又謂「爸爸媽媽家姐等緊同你返屋企」。當時醫生說只有20分鐘時間搶救，幸好10多分鐘後男嬰暫時穩住性命。

引述醫生稱「未試過要用咁大壓力去幫助bb呼吸」

男嬰父親又引述醫方指，從醫30年來「未試過要用咁大壓力去幫助bb呼吸」，他指瑪麗醫院醫生當日傍晚聯同香港兒童醫院緊急開會後，決定要將男嬰轉去兒童醫院，進行接駁人工心肺機手術。

瑪麗醫院醫生當日決定要將男嬰轉去兒童醫院救治。（資料圖片）

手術風險高：兒子隨時有可能「頂唔順大出血」

男嬰出生不夠24小時，凌晨時便需由警車開路急送兒童醫院，男嬰父親說一抵達兒子就要接受一系列檢查，他亦要不停「簽完一份又一份同意書」。

他表示，雖然醫生有解釋有機會出現一系列風險併發症，又指手術危險，因為要在大動脈及靜脈處開一個洞，兒子隨時有可能「頂唔順大出血」，但男嬰父親決定「只要有一線生機我都會幫個仔去爭取」。

亦因為情況太危急，等不及去手術室，要立即在深切治療部病床上進行人工心肺機接駁手術。令人安慰的是，在經過兩小時的手術後，醫生指接駁手術成功，只是男嬰仍需接受一系列治療，以找出原因。

男嬰出生不夠24小時，凌晨時便需由警車開路急送兒童醫院。（ricky_tse92@Threads）

父讚兒子：仔仔真係好堅強，擘大眼捉住我哋隻手指

男嬰父親表示，醫生指兒子在手術期間無需要急救，心外壓等，認為「仔仔真係好堅強，佢甚至叻過我哋所有大人」，又指兒子在瑪麗醫院急救完，醫生都贊兒子「好叻仔」，懂得「擘大眼捉住我哋隻手指」。

感謝兩間醫院醫護人員將兒子「由死神嗰度拉返返嚟」

他衷心多謝兒童醫院深切治療部醫生同護士的悉心照料，亦感謝瑪麗醫院深切治療部的醫生護士，盡力搶救，將兒子「由死神嗰度拉返返嚟」。他續說，兒子在瑪麗醫院急救完後，好努力地去睜開雙眼探索世界；醫生指未來數日好關鍵，但他和太太會永遠與兒子一起面對難關，永遠保護他。

男嬰父親最後說，如果可以，他願意代替兒子承受一切，「爸爸肥呀，頂到嫁，一百刀，一千刀，求下你唔好搞我個仔，有咩事等爸爸受晒佢。」