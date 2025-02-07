兒童醫院暫關專科　罕見病童轉院曾被拒針藥變收費　母：人肉皮球

位於啟德的香港兒童醫院耳鼻喉科早前因人手不足關閉。9歲罕見病女童希希原本在醫院接受免費肉毒桿菌，治療流口水問題，之後需轉至大埔那打素醫院，惟醫院一度稱不熟悉希希病歷而拒收。多番磋商後，醫院決定接收希希，不過原本免費的針藥，變成每針2,000元。



希希母親Fiona去信醫管局投訴，質疑醫院之間協調不足、收費政策不一，令病人及家屬無所適從，有如人肉皮球。她又認為兒童醫院作為全港唯一一間專門治療兒童的醫院，關閉專科是「可笑」。醫管局最新回覆指，日後肉毒桿菌治療流口水問題均豁免收費，又預計兒童醫院下半年逐步恢復耳鼻喉科服務。



母親苦笑：兒童醫院可以關閉專科都幾好笑

希希患有罕見遺傳病，懷疑因基因突變，導致多個身體部位異常及有嚴重智障。心臟、泌尿、聽力、視力等都有問題，現於5間公立醫院共13個專科治療。

由於有流口水問題，希希2022至2023年在兒童醫院耳鼻喉科注射肉毒桿菌針，後來情況惡化，至去年8月再度接受療程，注射針藥。到10月覆診，醫院通知希希母親Fiona耳鼻喉科醫生不足，需要關閉專科。院方向他們提供轉介信，並表示會協助轉介至大埔那打素醫院。

Fiona說，熟悉希希的醫生及其下屬先後離職，令她感到非常傷心，又表示無法理解為何兒童醫院能關閉專科。

我覺得好難受，呢啲小朋友一出世已經有好多皮肉苦，家長又要俾人掉嚟掉去…… 當初又話兒童醫院係全港唯一，照顧重症同特別個案，喺度自吹自擂，𠵱家關閉專科都幾好笑。 罕見病童母親Fiona

香港兒童醫院。(資料圖片)

轉院一度被拒 稱不熟病歷且沒兒童ICU

希希獲轉介至大埔那打素醫院耳鼻喉科，但在原訂注射日期前十天，醫院電話通知Fiona，負責注射的兒科部門醫院拒收希希。Fiona兩日後帶同希希與4名兒科醫生會面，對方解釋醫院並無兒童急症室和深切治療部，擔心有風險。

Fiona表示理解醫院的難處，但認為醫生的說話令人不忿：「醫生話『可能要再review（檢視），唔一定收你』，又話『你之前打5針冇事，但唔包保第6、7針冇事，出事嗰陣好危險㗎，點解你唔返去兒童醫院？』我話就係兒童醫院踢我走，我先要嚟呢度。亦有醫生話『睇你個女，流口水都唔係好嚴重，唔洗打針啦』…… 真係非常唔好受。」

Fiona又質疑為何因專科關閉而轉介的病人，醫管局沒有確保他們後續獲得診治和照顧，醫院之間是否協調不足。最終Fiona要簽署同意書，確認自己願意承擔治療的風險，希希才能在那打素醫院接受注射。

唔係我要求嚟，而係我被要求轉介…… 成件事令人無所適從，點解好似仲要我去求你收我個女？ 罕見病童母親Fiona

▼ Fiona 4年前接受《香港01》訪問▼



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免費針變每針2,000元 母批政策混亂

雙方磋商後，醫院最終接收希希。不過，原本兒童醫院免費提供的肉毒桿菌針，大埔那打素醫院每針收費2,000元，療程尚餘3針亦即需付6,000元。Fiona向病人聯絡主任查詢後，獲豁免一針費用，但當時未知餘下兩針安排。

Fiona及後去信醫管局，投訴轉介病人一事政策混亂，而且各間醫院收費標準不一，令病童及家長無所適從。Fiona說：「今日我發聲啫，但唔係個個家長都可以清楚表達到小朋友嘅需要。佢哋聽到要收2千蚊可能就話唔打，醫管局係咪應該好好協調下？」

醫管局今指改為免費

醫管局今（7日）回覆，指一般接受肉毒桿菌注射，須自行支付藥物費用。就希希的個案而言，院方考慮臨床情況後已豁免藥費。醫管局又表示，肉毒桿菌注射治療流口水的藥費，日後都作豁免。

▼ 2024年8月26日 迪士尼義工隊到訪兒童醫院▼

