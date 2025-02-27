財政預算案｜撤$2500學生津貼　蔡若蓮：資源留給有經濟需要學生

【財政預算案/財政盈餘/財政赤字/財赤/2025財政預算案】新一份財政預算案昨日（26日）公布，教育局需削減62億元開支，局方在無預警下，決定由今年9月起取消為中小學和幼稚園學生提供2,500元學生津貼，預計每年節省20億元。局長蔡若蓮今日（27曰）表示，當局整合資源，幫助有經濟需要的學生。



▼財政預算案．學生津貼取消▼



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蔡若蓮在財政預算案記者會上表示，非常重視教育，儘管政府正面對財政困難，仍堅持對教育的承擔。她稱因考慮到政府「精準扶貧」政策，教育局亦因時制宜，整合資源，故取消免入息審查的2,500元學生津貼，指現已有各種資助幫助有需要學生，包括書簿津貼等，強調會確保不因經濟困難，而影響教育質素。

蔡若蓮表示，2019年設立2,500元學生津貼時，正值特別社會情況，加上當時財政狀況穩妥，因此設立沒差別、免入息資產審查的津貼。她續道，未來幾年港府財政環境非常挑戰性，因此希望更有效、針對性地幫助最有需要者，集中資源。

被問及事前諮詢哪些立法會議員，蔡若蓮表示，不會就財政預算案內容透露予個別議員聽，但在共渡時艱和節省開支上，有與教育界溝通。

她指就教育局提供的現有津貼，有校長反映希望資源運用上，多一點靈活彈性。教育局常任秘書長李美嫦補充，專責小組將於4月盤點不同津貼的種類、目的和金額，期望拆牆鬆綁，例如跨學科運用津貼，料今年內完成有關工作。

撤學生津貼後一年慳20億 佔教育開支2%

蔡若蓮表示，按受惠學生數目，取消學生津貼後預計能節省20億，佔教育開支2%。她指惟局方總共要省62億，因此要檢視所有津貼，「通盤審視」。她重申，已經用節省開支的原則，諮詢不同黨派議員及學界持份者的意見，向他們提及有削減開支的可能性，「（問）最關心係乜、最想保留係乜嘢」，舉例指議員朱國強特別關心幼稚園教育，強調不會就預算案個別措施諮詢。

蔡若蓮指，面對約60億元削減，教育局要額外分擔其中40億，因此必須作整體檢視，了解到不能改、不能減的津貼後，再視乎有什麼部分可以減。

▼2月26日 陳茂波記者會解釋財政預算案▼



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八大「回水」40億元 蔡若蓮：不影響大學財政布局

就八大被要求回撥儲備共40億元，蔡若蓮表示，不會影響大學的財政布局，扣除後依然有四個月的財政儲備，並強調是次回撥為一次性。

蔡若蓮又說，八大已表示理解，願意共同承擔，認為對比目前財政狀況，是預期之內相對溫和的舉措。她續道，大學撥款雖被削2%，但仍有穩定財政支持，至於計劃中的重大項目和新發展，可以動用儲備中其餘部分，包括捐款等，強調財赤下，發展國際教育樞紐仍然重要。