財政預算案2025｜取消2500元學生津貼　中小幼生教育資助申請一覽

【財政預算案/財政盈餘/財政赤字/財赤/2025財政預算案】教育局今年9月起將取消為中小學和幼稚園學生提供2,500元學生津貼，預計每年節省20億元，不過有需要的學生仍可透過其他計劃獲得支援。學前教育方面，有需要的學生可申請幼稚園及幼兒中心學費減免計劃等；中小學生則可申請學校書簿津貼計劃、考試費減免計劃等等。



▼財政預算案．學生津貼惹縮減憂慮▼



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現時政府向全港中學、小學及幼稚園學生，每學年提供2,500元免入息審查學生津貼。消息人士透露，今年9月起將取消為中小學和幼稚園學生提供2,500元學生津貼。有經濟需要的學生可繼續透過以下計劃獲取資助：

學前教育

．「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」：有需要的家庭最高可獲全額學費減免

．「幼稚園學生就學開支津貼」：2024/25學年的全額津貼為4,460元



中小學教育

．「學校書簿津貼計劃」：提供津貼以支付書簿費用及其他就學開支，2024/25 學年的全額津貼由3,560元至6,204元不等（視乎學生的級別）



．「學生車船津貼計劃」：2024/25學年至今的平均津貼額約2,800元



．「上網費津貼計劃」：2024/25學年的全額津貼為1,700元（以家庭為單位）



．「考試費減免計劃」：為有需要的學生提供考試費減免資助



．「校本課後學習及支援計劃」：提供校本津貼予所有公帑資助的中小學校，為有需要學生籌辦課後活動



．「優質教育基金電子學習撥款計劃 一 提供流動電腦裝置及上網支援」：讓公帑資助的中小學校購買流動電腦裝置供有需要學生借用，並可提供可攜式無線網絡路由器及流動數據卡



．「在校免費午膳」：為就讀公帑資助的全日制小學的有需要學生提供免費午膳



．其他政策局亦提供不同支援，例如民政及青年事務局的「支援有經濟需要的青年團體學生隊員計劃」



▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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消息人士指，教育局將會設立專責小組，檢視現時所有提供予學校的資助，於諮詢教育界意見後整合資助及調整發放安排。

政府消息人士舉例，現時給予資助學校的資助多達二、三十項，有不少出現重疊，相信整合後可以節省數個百分點開支，學校不需要重複申請多項資助，強調有不少資助未被學校用盡。

▼2月26日 財政預算案重點▼

