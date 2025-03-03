馬俊文求覆核第23條及監獄規則敗訴　官下令需付一半訟費

綽號「第二代美國隊長」的馬俊文，因煽動分裂國家罪成，上訴後獲減刑至5年，原定2024年3月25日提早獲釋，惟兩日前政府通過《維護國家安全條例》（23條）生效，並修改監獄規則，馬因而不能提早獲釋，他提司法覆核又被裁定敗訴，法官李運騰去年未有就訟費作命令。後來懲教署提出申請，李官今(3日)下判辭，指本案涉及公眾利益，亦花費法庭不少時間，下令馬需支付署方一半訟費。



申請人為馬俊文，答辯人為懲教署署長。

外號「第二代美國隊長」的馬俊文，因《維護國安全法》的通過而要多服刑一年多。（資料圖片）

法官在判辭指，馬提出7項理據，其中6項沒有合理可爭議之處，最終只就1項理據批出司法覆核許可，該理據涉及公眾利益，亦是首宗涉及《維護國家安全條例》的司法覆核，裁決有助署方理解相關程序，以處理日後情況

法官又指，雖然馬只就1項理據獲批覆核許可，但法庭花費不少時間，亦有傳召證人，馬最終敗訴。法官考慮以上因素後，運用酌情權下令馬就覆核許可和正審，支付署方一半訟費。另需就是次申請，支付署方的訟費。

案件編號：HCAL379/20