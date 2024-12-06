23條｜馬俊文在牢房牆壁寫港獨口號　未獲提前釋放　覆核敗訴

綽號「第二代美國隊長」的馬俊文，因煽動分裂國家罪成被判囚5年，馬在囚時行為良好，原定今年3月提早獲釋，惟獲釋前兩日，《維護國家安全法》（23條）正式生效並修改了監獄規則，馬因而服畢餘下一年多的刑期。馬認為不公，早前入稟要求司法覆核，並質疑「23條」有違《人權法》，變相任意拘留，要求推翻懲教署決定，亦是首宗挑戰「23條」的司法覆核案。法官李運騰今（6日）判馬敗訴。



李官在判辭透露，根據懲教署的資料，馬在其牢房牆壁寫上港獨口號，且仍與「黑暴」的人有來往，署長覺得他並無悔意，不能排除馬會作出危害國家安全的行為，故不建議把其個案轉介相關予委員會作提早釋放考慮。此外，法官認為馬現只是服畢他原本的刑期，不涉加刑，認為並無不公，故裁定馬敗訴。



申請人為馬俊文，答辯人為懲教署署長。

外號「第二代美國隊長」的馬俊文，因煽動罪被判入獄，出獄前兩天因《國家安全法》剛生效，從而未能提早獲釋。（資料圖片）

出獄前兩天才獲告知需多服刑至少一年

入稟狀指，馬俊文於2024年2月獲告知，他因囚行為良好可於同年3月25日提早獲釋。惟署方於3月23日撤銷決定，馬須繼續服刑至少一年，直至署方的年度覆核。

馬兩天後以書面抗議該決定，同日獲「犯危害國家安全罪行的在囚人士評審委員會」的回覆，指考慮馬俊文在獄中的行為、更生進度等，認為：「沒有任何資料表明，如果對馬先生給予減刑，馬先生不會不利於國家安全。」故不建議把馬的個案轉介相關予委員會作提早釋放考慮。

馬在牢房牆上寫港獨標語

法官在判辭指，根據「危害國家安全罪行的在囚人士評審委員會」的考慮，馬在荔枝角收押所的牢房牆上寫下「香港獨立，唯一出路，光復香港，時代革命」 的字句，並署名「第二代美國隊長」；馬在囚時與「黑暴事件」人士仍有接觸，亦會在獲釋後與他們保持聯絡；更生方面，馬被指對更生計劃沒興趣，表現冷漠，少談個人感受，亦沒有表現悔意，也沒有規劃獲釋後的職業路向等。委員會指，懲教署署長不應滿意馬被提早釋放後不會不利於國家安全，亦不應轉介馬予「監管釋囚委員會」考慮提早獲釋。

判辭又指，評審委員會在2024年3月21日成立，由懲教高級監督擔任主席，成員包括2名懲教監督及資深臨床心理學家。

署長認為馬沒有悔意

法官引述懲教署署長的決定指，署長認為馬的書面陳述提到：明白到現今之香港環境已無法反抗，唯有接受現實。署長認為這說法反映馬沒有真誠悔意，若他日後有機會反抗，不能排除馬會作出危害國安的行為。

未能通過不會不利於國安測試不獲轉介

署長參考評審委員會的建議及馬的書面陳述後，認為馬提早獲釋會不利於國安，故根據《監管釋囚條例》，不可轉介「監管釋囚委員會」考慮提早獲釋。法官同意當署長認為囚犯無法通過「不會不利於國安」的測試，便有責任不轉介委員會考慮。

監獄亦令囚犯有機會更生

至於馬指新修訂的規假定囚犯不獲減刑（presumption against remission），和「不會不利於國安」的測試含糊，均有違反《人權法》。法官指，由於馬沒有挑戰「23條」的合憲性，法庭無法得知懲教署署長以「不會不利於國安」的測試作為最重要的考慮因素，有何不妥。案例指出，監獄令囚犯有機會更生，法官認為囚犯服畢全數刑期不會剝削他們的更生機會。

署長除了每年覆核囚犯個案亦無權做其他

法官不認同馬的說法，指懲教署署長變相有權阻止「監管釋囚委員會」考慮國安囚犯獲得行為良好的減刑機會。即使署長認為囚犯未能通過「不會不利於國安」測試，署長除了每年覆核囚犯個案，亦無權做其他事。

重點是囚犯提前釋放可能做的行為

法官認為，《監管釋囚條例》已列明國家安全的定義，並非如馬所指含糊。至於馬指「不會不利於國安」的定義同樣含糊，可能針對那些不傾向危害國安，但拒絕依從政府意識形態的人。法官認為，測試用以評估提前釋放囚犯所帶來的國家安全風險，即使署長會考慮囚犯的思想是否激進，但那些思想從來不是測試的重點，重點是囚犯提前釋放後可能做的行為。

官認為測試已足夠明確

法官又指，馬不應將《國安法》42條的保釋安排提到的「不會繼續實施危害國家安全行為」與「不會不利於國安」測試作比較，因為前者被假定無罪，後者已被定罪。有關測試絕非含糊，已經足夠明確，能夠讓囚犯知道在監獄如何表現才能提前獲釋。

等同判原本刑期並非懲罰

至於馬爭議修訂的規則具追溯力，法官認為沒有假定轉介囚犯予「監管釋囚委員會」考慮提早獲釋的說法，即使馬最終須服刑5年，亦等同他原本被判囚的刑期，對他而言並非懲罰，不涉及加刑，故沒有違反《人權法》。

《維護國家安全法》，即《基本法》第23條，於2024年3月23日正式刊憲生效。(資料圖片)

馬質疑修訂的規則具追溯力

馬質疑，修訂的規則具追溯力，未有考慮其更生因素，預設相關囚犯不可獲減刑，有違反《人權法》。署方作決定前，未有讓馬作辯解，屬程序不公。

馬要求法庭頒令，修訂的規則非「依法規定」，要求推翻署方的決定，並頒令他即時獲釋，馬亦要求署方作出賠償。

案件編號：HCAL379/2024