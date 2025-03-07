公院「醫療風險警示」創5年新高　涉遺工具或物料在病人體內最多

醫管局今日（7日）發布「醫療風險警示事件及重要風險事件」周年報告，2023年10月至2024年9月期間，共109宗相關事件。其中「醫療風險警示」事件佔29宗，按年增加近53%，創過去5年新高，「進行外科手術或介入手術程序後，在病人體內遺留工具或其他物料」有13宗。至於「重要風險」事件亦升至80宗，其中74宗涉及藥物錯誤。報告已獲醫管局大會通過。



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「醫療風險警示」按年增53%

醫管局今日發布「醫療風險警示事件及重要風險事件」周年報告，在2023年10月至2024年9月期間，共通報29宗「醫療風險警示」事件，按年增加近53%，即公院病人事故發生率，每百萬人出現1.3宗，亦創過去5年新高。

該29宗「醫療風險警示」個案中，佔最多為「進行外科手術或介入手術程序後，在病人體內遺留工具或其他物料」，共有13宗，包括5宗涉及破損的器具、4宗涉及引流管或導管、3宗遺留紗布或敷料，以及1宗涉及鼻胃喉管。

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排第二為「錯誤為病人或某身體部位進行外科手術或介入手術程序」，共有9宗個案，亦創該類別過去9年的新高，當中6宗發生在手術室或介入治療室。而排第三的「其他導致永久性功能喪生或死亡的不良事件」則有4宗個案。

此外，另有3宗個案涉及死亡，包括兩宗住院病人自殺，及1宗產婦死亡事件，即每10萬名住院病人僅0.1宗自殺個案。

「醫療風險警示事件及重要風險事件」周年報告已獲醫管局大會通過。（資料圖片／羅君豪攝）

「重要風險事件」升至80宗 74宗涉藥物錯誤

至於「重要風險」事件則升至80宗，其中74宗涉及藥物錯誤、6宗錯誤識別病人身份或資料。而上述報告已獲醫管局大會通過。