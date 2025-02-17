B女祈祈獲內地捐心　跨境運港花約2小時　醫管局盼互助機制恆常化

8個月大女嬰祈祈（Whitney）獲內地捐贈心臟，周日晚完成心臟移植手術，成為本港第二個跨境器官捐贈案例。醫管局下午召開記者會手術詳情，稱上周六接獲內地通知有合適的心臟，周日正式展開換心程序，由內地獲心至運抵港手術室，歷時約2小時18分鐘，較預先估計提早約一小時。局方未有透露捐贈者詳情，僅稱一般是因自身疾病致腦幹死亡。



醫管局期望兩地器官捐贈互助機制恆常化，亦減省過程中不必要的程序，「凡事都要多面睇，恒常化當然有恒常化好處，唔恒常化有時候就一啲個案，每次都要尋求中央支持。」



祈祈父親張先生表示，感謝捐贈者家人，令奇蹟發生。(梁鵬威攝)

祈祈父親感謝捐贈者家人 令奇蹟發生

繼2022年12月女嬰芷希獲內地捐贈心臟後，8個月大女嬰祈祈為第二宗跨境器官捐贈案例。祈祈父親張先生表示，感謝不同部門及人員幫忙，令祈祈遇到合適的捐贈，又感謝醫療團隊成功為祈祈進行手術。

他感謝捐贈者家人於艱辛的時候，為有需要的人作出「很大很大嘅幫助」，「令到咁難得可以話係奇蹟發生得到」。張先生又說，這一份愛及祝福會成為祈祈堅持康復的力量，家人盼望祈祈順利及安穩康復，會一直陪着她，直至她能出院。

醫管局及兒童醫院代表交代手術詳情。(梁鵬威攝)

由內地獲心到運抵港手術室 時間較預期快一小時

醫管局周六接獲內地通知有合適祈祈獲的心臟，翌日上午11時55分，內地醫療團隊開始手術獲取心臟。不足兩小時，到下午1時32分，內地及香港於邊境管制站完成接收器官，到下午2時13分，心臟抵達兒童醫院的手術室，並隨即開始移植手術。手術歷時6個多小時，到晚上9時之前完成。

負責今次手術的兒童醫院心胸外科顧問醫生任力恒表示：「我等咗呢個手術好耐。」他表示，新心臟由在內地獲取，至運到兒童醫院需時2小時18分鐘，較團隊原先預計提早一小時。

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗表示有賴中央批准、國務院港澳辦、國家衞健委，18個內地部門以及過百名人員大力支持及配合，才能順利將心臟送到香港。 至於心臟來自哪一個地區或醫院，鄧耀鏗表示按器官捐贈慣例，不會透露捐贈者身份及詳情。

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負責今次手術的兒童醫院心胸外科顧問醫生任力恒表示，今次手術是祈祈第三次開胸手術，過程有一定難度。(梁鵬威攝)

祈祈已脫離使用人工心肺機 兒童深切治療部留醫

任力恒他指，這次手術是祈祈第三次開胸手術，需要移除胸腔內黏連，再移除舊有心臟及縫合新心臟，手術有一定困難及風險。任力恒指，移植心臟及恢復供血後，祈祈已脫離使用人工心肺機，現時於兒童深切治療部留醫。

鄧耀鏗表示，祈祈早前獲納入內地器官捐贈機制的「第二層分配等待名單」。當內地有一個捐贈者捐出器官時，會優先捐贈給內地有需要病人。當沒有適合的對象時，器官便會落入「第二層分配等待名單」，星期六相關內地機構確認成功與祈祈配對。

計及祈祈，過去一年醫管局就5宗個案向中央求助，其中兩人在香港輪候到心臟及肝臟。餘下兩宗原本等候心臟及肺部，之後情況好轉，不用再輪候。兒童醫院行政總監李子良透露，香港還有一名兒童病人正輪候器官捐贈，未有交代個案詳情。

首宗跨境器官移植為2022年12月女嬰芷希，她獲內地心臟捐贈，鄧耀鏗表示，自芷希的個案後，內地與香港建立了密切的跨境器官移植溝通和渠道。鄧耀鏗表示不會自滿，會繼續檢視中間的流程，希望為設立兩地器官捐贈恒常機制打好基礎。

鄧耀鏗期望兩地器官捐贈互助機制恒常化。(梁鵬威攝)

冀互助機制恆常化 否則每次要尋中央支持

鄧耀鏗認為即使內地與香港溝通緊密，以及有兩宗跨境運送案例，他仍期望器官捐贈互助機制恆常化。他說：「凡事都要多面睇，恒常化當然有恒常化好處，唔恒常化有時候就一啲個案，每次都要尋求中央支持。」他又指無論是否恒常化，兩地都會盡量減省不必要的程序。

已入輪候名單超過四個月 為同體型病人的首位

祈祈血型為B+，體重7公斤。她已確診擴張性心肌病變（dilated cardiomyopathy），心臟衰竭至約剩餘兩成功能，更已完全依賴雙心室輔助器（biventricular assist device）支援心臟循環功能以維持生命。

她在2024年9月14日出現心源性休克（cardiogenic shock），由屯門醫院轉送香港兒童醫院兒童深切治療部留醫，情況一直危殆，今年1月13日因導管位置感染，併發敗血症，並曾出現呼吸衰竭，12日更再次出現細菌感染，並有呼吸困難，幸好目前清醒，但仍靠胃喉餵食。祈祈的個案已納入本地心臟移植輪候名單超過四個月，是同體型病人的首位。

女嬰祈祈（Whitney）確診擴張性心肌病變，心臟衰竭，大約剩餘兩成功能，急需心臟移植。（醫管局提供）

情況一直危殆 早前再次出現細菌感染

祈祈2024年9月14日出現心源性休克（cardiogenic shock），由屯門醫院轉送香港兒童醫院兒童深切治療部留醫，情況一直危殆，今年1月13日因導管位置感染，併發敗血症，並曾出現呼吸衰竭，1月12日更再次出現細菌感染，並有呼吸困難，幸好目前清醒，但仍靠胃喉餵食。祈祈的個案已納入本地心臟移植輪候名單超過四個月，是同體型病人的首位。

醫管局去年10月曾發出緊急呼籲，希望為女嬰祈祈（Whitney）尋覓合適心臟移植，可惜一直未有合適捐贈者。當局1月13日再作呼籲，指祈祈心臟衰竭約剩餘兩成功能，心臟移植是唯一能延續生命方案，並須盡快進行，否則很大機會出現腦出血、中風等嚴重併發症。醫管局指合適捐贈者的血型不限，體重則需符7至22公斤。

女嬰祈祈（Whitney）確診擴張性心肌病變，心臟衰竭，大約剩餘兩成功能，急需心臟移植。（醫管局提供）

女嬰祈祈（Whitney）確診擴張性心肌病變，心臟衰竭，大約剩餘兩成功能，急需心臟移植。（醫管局提供）