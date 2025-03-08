旺角「登打士茶餐廳」3.31結業　女店主期望為30隻流浪貓找好人家

開業8年的旺角「登打士茶餐廳」，因經濟轉差，生意不佳，今個月31日結業。女店主琳琳為人熟悉是她落力救助流浪貓，自2018年至今，琳琳已救助至少268隻流浪貓，部份由她自己領養，其他則覓得歸宿，茶餐廳即將結業，仍有約30隻貓等待領養。琳琳表示，未有新主的流浪貓，她會另租地方安置，直至牠們找到好人家為止；亦會物色新舖位重新開始，但現時會先休息一下：「8年冇放過假」。



登打士茶餐廳」2016年在旺角砵蘭街開業，女店主琳琳兩年後開始餵養店舖附近的流浪貓， 至今共救助了至少268隻流浪貓。（黃浩謙攝）

琳琳說，當初經營「登打士茶餐廳」，純粹因自己「好鐘意食」，亦很喜歡下廚。至2018年左右，她留意到餐廳附近有不少流浪貓，出於憐憫下開始餵食物給牠們，「後尾越餵越多」，琳琳笑着說。至此之後，她便開始照顧流浪貓，連餐廳員工也受她的愛心感染，跟她一起在區內橫巷餵養流浪貓。

琳琳說，最初經營「登打士茶餐廳」，純粹是自己「好鐘意食」，亦很喜歡下廚。（黃浩謙攝）

這些年來，琳琳已幫助了至少268隻流浪貓找到歸宿，現時尚有約30隻正待領養。琳琳指要為牠們找到好主人是「急唔嚟」，因為要看緣份。琳琳指有些貓數日便有人領養，但有些則等了兩年仍未覓得主人。「好似女人嫁人咁，都要揀個好嘅人嫁」，如有人有意領養，她也會事先家訪，看看對方家居環境是否適合飼養貓隻，如有沒有窗網等。

回想這些年，令她印象最深刻的、是一隻名為「蛋散」的貓，牠被發現時背部被人淋潑了不知甚麼液體而受了嚴重傷害，更對人產生了敵意。琳琳在窄巷內發現受傷的「蛋散」後，便與員工一起帶牠去接受治療，她的員工亦在過程中被「蛋散」抓傷。

經過琳琳兩年的悉心照料，「蛋散」才完全康復，不過始終曾受惡意對待，對人不太友善，有時仍會抓或打琳琳。不過琳琳認為當一隻貓表現越惡、越怕人，就代表牠在街頭曾受過苦，所以她並不介意。後來「蛋散」曾兩次被領養，可惜最終都被退回，等待了兩年，牠終於遇到一個好主人，改了名叫「金金」，並成為家裡的「小王子」。

琳琳說每次救貓，或網上有人批評她時，就會想起「金金」，令她明白自己做的事是有意義的。

登打士茶餐廳決定結業，琳琳指有員工不捨得，甚至哭起上來，亦很支持她再開餐廳。她又表示有留意舖位，但因為要照顧貓隻，對新舖位的大小等條件有要求。至於為何要結業，她指疫情後生意日漸淡薄，有時候午市只有兩桌客人，「當放下假」。

記者今日（8日）到訪登打士茶餐廳，中午時候顧客需要排隊，有不少熟客來捧場，以及來探望餐廳三隻貓店長。梁先生認為琳琳很有愛心，因為有好些店舖養貓都只是為了利用牠們來捉老鼠，但琳琳則並非視牠們為捕鼠工具，而是真的愛貓。

丁先生及太太亦常來光顧，丁先生指「有時行下行下又過咗嚟」。他們都不知道登打士茶餐廳將於月底結業，聞言即大為驚訝，又大呼不捨。他們覺得登打士茶餐廳的貓，事實吸引到愛貓人士，但感覺與其他貓咖啡店不同，沒有商業味道；琳琳不時會問食客「飲唔飲湯」，令他們有一家人的感覺。