義助流浪貓小店「登打士茶餐廳」3.31結業 女店主：市道差好難做
撰文：譚皚璧
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多年來落力救助流浪貓的愛心小店、旺角「登打士茶餐廳」，其女店主琳琳昨晚（6日）在facebook專頁發文宣布，將於本月31日結束營業，並寫着「人生總有不得不轉彎的時候，雖然不捨，我們決定帶着感恩畫下句號」，引起大批愛貓人士及網民感到不捨。琳琳今日（7日）向《香港01》表示無奈，嘆道：「市道唔好，以現時租金好難維持落去，趁租約期滿，再揾吓有冇合適的鋪頭。」
位於旺角砵蘭街的「登打士茶餐廳」，由女店主琳琳創立，多年來落力救助區內流浪貓，為牠們尋家，曾幫助社區減少了286隻流浪貓，獲不少愛貓人士及網民讚譽為愛心小店。而店內亦有琳琳收養的多隻貓咪坐鎮，充當「喵店長」做生招牌，吸引不少愛貓人士前來光顧。
不過，女店主琳琳昨晚（6日）在facebook專頁發文宣布，將於本月31日結束營業，並寫着「人生總有不得不轉彎的時候，雖然不捨，我們決定帶着感恩畫下句號」，引起大批愛貓人士及網民感到不捨。她又寫道：「多謝咁多位愛心人士，係你哋嘅支持同幫助，社區少咗286隻浪浪，再次多謝你哋。」
琳琳今日（7日）向《香港01》稱，因為難以應付租金，趁租約期滿結業，她無奈表示：「市道唔好，以現時租金好難維持落去，趁租約期滿，再揾吓有冇合適的鋪頭。」
九年的時光像一碗溫熱的湯，盛滿了相遇的溫度與告別的百感交集，我們曾以為能永遠為街角亮起那盞溫暖的燈，但人生總有不得不轉彎的時候，雖然不捨，我們決定帶着感恩畫下句號。
琳琳曾接受傳媒訪問表示，數年前開始每天下班後，走遍橫街窄巷餵流浪貓，甚至為了照顧流浪貓，連旅行也不敢去，每月花費約7,000元醫藥費、貓糧等開支。她本身是貓奴，家中已收留了12隻流浪猫，亦致力為其他流浪貓尋找主人。
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